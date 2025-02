Need for Speed tornerà, ma ora bisogna «ascoltare la community»

Need for Speed è uno di quei franchise che è tornato in maniera non esattamente scintillante, e dopo il recente reveal del nuovo Battlefield è lecito pensare che possa essere finito del tutto. Fortunatamente non è così.

Criterion, il team dietro Need for Speed e Burnout, è parte del pachidermico progetto che è alla base dei Battlefield Studios e lavorerà appunto al grande rilancio del franchise bellico.

Tuttavia, come svelato a Eurogamer, il team non ha abbandonato gli altri franchise che hanno portato la sua firma, tra cui Need for Speed.

«Il team Need for Speed ​​di Criterion si sta unendo ai colleghi che lavorano su Battlefield», ha spiegato il responsabile Vince Zampella, contestualmente al grande annuncio di poche ore fa.

Criterion si occuperà, infatti, di realizzare la campagna single player del prossimo Battlefield, ed è appunto all'interno degli Studios creati per l'occasione.

Dopo Need for Speed Unbound, i fan della serie aspettano un grande ritorno e Zampella lancia una timida speranza:

«Come azienda, per noi è stato importante impiegare l'ultimo anno per ascoltare la nostra community Need for Speed ​​e usare il loro feedback per creare contenuti per Unbound. Con una maggiore comprensione di ciò che i nostri giocatori vogliono da un'esperienza Need for Speed, abbiamo in programma di riportare in auge il franchise in modi nuovi e interessanti.»

La saga, un tempo presenza fissa nel calendario delle uscite EA, sembra quindi destinata a una pausa prolungata. Con nessun nuovo gioco previsto nel 2025, questo sarà il periodo di stop più lungo nella storia della serie, nata nel 1994.

D'altronde, Electronic Arts ha davvero bisogno di altre hit, e se sarà necessario attendere per un ottimo Need for Speed, ben venga. Nel momento in cui Dragon Age the Veilguard e EA Sports FC 25 sono stati dannosi per l'azienda, ogni scelta sarà fondamentale.