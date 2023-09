Need for Speed Most Wanted Remake è più bello che mai, grazie ai fan

La saga di Need For Speed è ancora enormemente amata, tanto che qualcuno sta dando vita a un vero e proprio remake di un capitolo classico.

Se le ultime iterazioni del franchise non sono mai riuscite a conquistare del tutto il pubblico, film incluso (che potete trovare su Amazon), a risollevare le sorti della serie ci pensano i fan.

Se infatti la notizia che un capitolo di NfS per piattaforme next gen ha mandato in estasi i fan, a ingannare l'attesa ci pensa ora il fan project in Unreal Engine 5.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, NostalgiaNexus ha pubblicato un nuovissimo video di gameplay che mostra la sua ultima versione di questo remake fatto in casa.

L'ultima versione del progetto presenta texture a 8K per le strade, oltre a numerose texture upscalate dal gioco originale. Inoltre, ha ora il suono originale TVR Cerbera per la BMW M3 GTR.

Il fan remake presenta una vera e propria un'auto guidabile, in grado quindi di darci un'idea più precisa di come potrebbe essere un remake realmente esistente.

Need for Speed Most Wanted Remaster in Unreal Engine 5 utilizza il Chaos Vehicle System e FMOD per i suoni del motore. Sembra anche che sfrutti Lumen, anche se abbiamo notato alcuni difetti di illuminazione qua e là.

Nel complesso, il progetto in questione mira a essere una fedele rimasterizzazione di Most Wanted, quasi un rifacimento.

Vero che anche Need for Speed 3 Hot Pursuit, uno dei migliori capitoli della serie racing di Need for Speed, se non il migliore in assoluto, è stato in ogni caso ricreato proprio in Unreal Engine 5.

Parlando invece di altre straordinarie creazioni in UE5, avete visto questa versione di Skyrim in grado di fare sognare i giocatori su come potrebbe essere The Elder Scrolls 6?