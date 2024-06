Need for Speed: High Stakes, qualcuno sta realizzando il remake

Il canale YouTube "QuantumRez" ha condiviso un video che mostra un fan remake di Need for Speed: High Stakes in Unreal Engine 5.

Non è la prima volta che i fan della serie racong (che trovate su Amazon) ricevono delle sorprese realizzate dai fan.

Basti pensare al modder "alessandro893" che tempo fa ha rilasciato una versione alpha del suo RTX Remix Mod per il primo Need for Speed: Underground.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, a finire sotto la lente di ingrandimento è Need for Speed: High Stakes.

Il video che trovate poco sopra è sicuramente molto interessante e farà sicuramente provare un brivido a tutti i fan dei Need of Speed vecchia scuola.

Entrando nei dettagli, questo video mostra il tracciato Snowy Ridge. QuantumRez sostiene che si tratta di un remake completo e che non ha utilizzato modelli, texture o effetti sonori dell'originale.

Il problema è che, da quello che possiamo vedere, questo fan project non sfrutta né Lumen né Nanite.

Per esempio, ci sono molti problemi di pop-in con gli alberi, così come l'illuminazione non è neanche lontanamente paragonabile a quella che ci si aspetterebbe da un progetto in UE5.

Senza contare che le texture sembrano essere a bassa risoluzione. Onestamente, sembra più un remaster che un remake.

Questo non è infatti l'aspetto di un remake moderno di NFS: High Stakes in Unreal Engine 5. Quindi, non aspettatevi di rimanere sbalorditi dalla grafica.

Ciononostante, per essere un lavoro fatto da una sola persona, è comunque degno di nota, così come le meccaniche di guida sembrano essere ottime (quindi, complimenti all'artista).

Ricordiamo per chi ha nostalgia della serie che l'ultimo Need for Speed Unbound è un ritorno piacevole del franchise, come vi abbiamo spiegato nella nostra recensione.

Infine, restando in tema, date un'occhiata anche al fan remake di Need for Speed Most Wanted realizzato con l'Unreal Engine 5, il quale si è mostrato diverse settimane fa.