Neanche Supermassive sfugge ai licenziamenti

Il produttore britannico di videogiochi Supermassive Games ha informato 150 membri del personale che sono "a rischio" di licenziamento e ne licenzierà circa 90, l'ultimo taglio che ha colpito l'industria dei videogiochi.

La notizia è stata riportata da Bloomberg, ma poi condivisa dai canali ufficiali dello sviluppatore.

Le leggi sul lavoro nel Regno Unito impongono alle aziende di dare un preavviso prima di un licenziamento di massa.

«Non è un segreto che l'industria dei giochi stia attualmente affrontando sfide significative, e purtroppo noi non ne siamo immuni», si legge nel comunicato ufficiale

«Dopo una lunga riflessione e con profondo rammarico, stiamo attuando una riorganizzazione di Supermassive Games. Di conseguenza, stiamo entrando

un periodo di consultazioni, e prevediamo che ci sarà la perdita di alcuni colleghi.»

E ancora: «Non è una decisione presa alla leggera, e sono stati fatti molti sforzi per evitare questo risultato.»

«Siamo fin troppo consapevoli di quanto questo processo sarà difficile questo processo per tutti i nostri dipendenti e lavoreremo a stretto contatto con tutti quelli coinvolti per garantire che il processo sia condotto con il massimo rispetto e compassione possibile. Ci impegniamo a concentrare gli sforzi sui nostri punti di forza e sui prossimi titoli per assicurare la sostenibilità dell'azienda.»

I dipendenti sono stati informati dell'imminente riduzione dei posti di lavoro lunedì mattina, 26 febbraio, secondo una mail esaminata da Bloomberg News.

Supermassive, uno studio con più di 300 dipendenti, è una filiale del gruppo privato Avalanche Studios.

In passato ha lavorato con editori come Sony Group Corp. e Take Two Interactive Inc. per sviluppare giochi come Until Dawn e The Quarry.

Ricordiamo che lo scorso gennaio Microsoft ha preso la dolorosa decisione di ridurre le dimensioni della forza lavoro nel settore dei videogiochi di circa 1.900 dipendenti.

Senza dimenticare che a soli dieci giorni dall'inizio dell'anno, il 2024 dei videogiochi si è aperto con un poco incoraggiante conteggio di licenziamenti.

