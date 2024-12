Naughty Dog si "scusa" per i troppi remaster e remake

Dopo anni di segretezza, Naughty Dog ha finalmente svelato il suo prossimo gioco, Intergalactic: The Heretic Prophet, durante i The Game Awards 2024.

L'annuncio ha segnato il culmine di quattro anni di sviluppo in silenzio, un periodo che ha messo a dura prova i fan e lo stesso team creativo.

L’attesa per il nuovo titolo dei creatori di The Last of Us Part II (gioco che trovate su Amazon) è stata resa ancora più difficile dai numerosi remake e remaster rilasciati negli ultimi anni, che hanno portato molti fan a lamentarsi apertamente.

Il CEO Neil Druckmann ha riconosciuto il malcontento in un’intervista con il New York Times (via The Gamer):

«È davvero difficile lavorare su queste cose in segreto per così tanto tempo, e vedere i nostri fan sui social media dire: ‘Basta con i remaster e i remake! Dove sono i vostri nuovi giochi e IP?’»

Druckmann ha spiegato quanto sia stato complicato mantenere il riserbo sul progetto, pur essendo consapevole delle crescenti aspettative del pubblico.

Durante una delle edizioni più ricche dei The Game Awards, Naughty Dog ha chiuso lo show con l’annuncio del suo nuovo titolo, rompendo con le aspettative.

Contrariamente ai rumor che parlavano di un tema fantasy, il gioco è ambientato nello spazio e promette di esplorare nuove frontiere narrative.

Nonostante alcune polemiche iniziali, soprattutto da parte di hater abituali, Intergalactic: The Heretic Prophet ha rapidamente conquistato l’interesse di molti, segnando un nuovo inizio per lo studio dopo The Last of Us Part II.

Negli ultimi anni, Naughty Dog ha affrontato un'ondata di critiche per le continue riedizioni di The Last of Us.

Druckmann ha ammesso di aver sentito chiaramente i commenti dei fan sui social, che chiedevano a gran voce nuove IP invece di ulteriori riedizioni:

«Ero pienamente consapevole di quanto i fan stessero aspettando di scoprire cosa avremmo fatto dopo. È stato davvero difficile restare in silenzio e lavorare su questo progetto, mentre continuavamo a pubblicare remake e remaster.»



Con Intergalactic: The Heretic Prophet, Naughty Dog sembra finalmente pronta a voltare pagina e offrire ai fan un’esperienza completamente nuova.

Ora che il segreto è stato svelato, l’attesa per il lancio ufficiale su PS5 sarà ancora più carica di aspettative.