Naughty Dog, il presidente Evan Wells si ritira dopo 25 anni

Naughty Dog ha appena annunciato un cambio di vertice improvviso ai piani alti della compagnia: il presidente Evan Wells ha infatti annunciato l'intenzione di ritirarsi, dopo ben 25 anni.

Una perdita sicuramente importante, perché Wells ha contribuito a plasmare i più grandi successi della compagnia: da Crash Bandicoot a Jak & Daxter, fino a passare ai più recenti Uncharted e The Last of Us (trovate Part II su Amazon).

Advertisement

L'annuncio è stato reso ufficiale con una e-mail inviata a tutti i dipendenti di Naughty Dog, resa poi pubblica direttamente sul sito della compagnia — potete leggere la lettera integrale al seguente indirizzo.

Evan Wells ha sottolineato di aver passato oltre metà della sua vita nella compagnia e che, pur avendo sensazioni contrastanti, ritiene che sia arrivato il momento giusto di passare la proverbiale "torcia" a Neil Druckmann, che prenderà le redini dell'azienda come nuovo presidente. Oltre ovviamente a tutto il resto del team, che ha già dimostrato di essere perfettamente in grado di creare giochi di assoluto livello.

Anche lo stesso Druckmann ha pubblicato una lettera per ringraziarlo e augurargli tutto il meglio per il futuro — potete leggerla al seguente indirizzo — pur confermando che l'addio di Wells non è istantaneo, ma che resterà ancora per un po' di tempo a dare una mano in questo processo di transizione.

Un addio sicuramente importante e sicuramente non semplice da sostituire: Naughty Dog dovrà dimostrare, ancora una volta, di avere tutto il talento necessario per sopperire a questa mancanza.

Restiamo ancora in attesa di un annuncio ufficiale relativo ai nuovi progetti dello studio: a tal proposito, la compagnia aveva già tranquillizzato i fan, sostenendo di aver semplicemente bisogno di più tempo.

Naughty Dog si era perfino sbilanciata, sottolineando che il prossimo progetto sarà «il migliore». E potrebbe essere The Last of Us Part III, le cui riprese potrebbero già iniziare a breve.