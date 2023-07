MSI Cyborg 15, notebook gaming cyberpunk con RTX 4050, oggi in sconto!

Non perdete l'opportunità di entrare in possesso di uno dei migliori notebook gaming sul mercato con un'offerta imperdibile! MSI Cyborg 15 è ora disponibile con uno straordinario sconto dell'11%.

Se siete appassionati di videogiochi e desiderate vivere un'esperienza senza compromessi, questa è l'occasione che stavate aspettando. Infatti, potete portarvi a casa il notebook gaming MSI Cyborg 15 a soli 1.249€, rispetto al più basso prezzo recente di 1.399€, con un risparmio reale di 150€.

Il notebook gaming MSI Cyborg 15 è stato progettato per coloro che desiderano sfoggiare uno stile unico, futuristico, avvantaggiandosi di un hardware all'avanguardia. Il cuore del dispositivo è costituito dal processore Intel Core i7-12650H, che offre un mix perfetto di prestazioni ed efficienza.

La potenza del notebook gaming MSI Cyborg 15 è ulteriormente potenziata dalla GPU NVIDIA GeForce RTX 4050 con 6GB di RAM GDDR6. Per fare in modo che ogni dettaglio grafico venga apprezzato nella maniera migliore possibile, il notebook gaming MSI Cyborg 15 dispone di un display IPS a risoluzione 1080p con una frequenza di aggiornamento di 144 Hz. La scheda tecnica è completata da 16 GB di RAM DDR5 e 512 GB di SSD NVMe.

Nonostante le sue potenti specifiche, il notebook gaming MSI Cyborg 15 rimane un laptop incredibilmente portatile. Con un peso di soli 1,98 kg e uno spessore di 21,95 mm, è perfetto per giocare ovunque vi troviate. La scocca in alluminio non solo conferisce una sensazione liscia e di alta qualità al tatto, ma contribuisce a mantenere il peso del dispositivo contenuto.

