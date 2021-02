Le migliori soundbar | Febbraio 2021

Per poter rimanere completamente immersi nei propri videogiochi, una buona esperienza audiovisiva è sicuramente fondamentale. Le soundbar sono nate per rispondere all’esigenza di tutti coloro cercassero degli impianti audio di qualità, senza che risultino eccessivamente ingombranti e facili da posizionare anche vicino a monitor e televisori ultra-sottili. Grazie alla loro forma compatta, possono infatti essere montate e posizionate con facilità, e tutto senza rinunciare alla qualità complessiva degli altoparlanti. La scelta delle soundbar non è però sempre facile, data l’esistenza di tanti modelli sul mercato con caratteristiche uniche.

Una soundbar studiata per il gaming può migliorare notevolmente il coinvolgimento.

Prima di effettuare la nostra scelta dobbiamo dunque cercare di avere in mente non solo cosa pretendiamo dalla soundbar da noi scelta, ma anche il budget a nostra disposizione. Per aiutarvi in questa importante scelta, abbiamo deciso di elencarvi quelle che riteniamo essere le migliori soundbar sul mercato, tenendo conto delle caratteristiche e del prezzo di ciascuna di esse.

Abbiamo selezionato tutte le soundbar tenendo a mente non solo la qualità di esse ma anche eventuali funzionalità aggiuntive, potenza, configurazione surround e naturalmente anche il prezzo, il tutto basandoci sui prodotti attualmente disponibili su Amazon – portale da noi scelto per la sua sicurezza e la sua ampia disponibilità di prodotti al minor prezzo possibile.

Le migliori soundbar

LG SN8YG

Per chi vuole le migliori prestazioni

Se state cercando uno dei migliori prodotti sul mercato, questo prodotto rappresenta un acquisto sicuro in grado di garantire prestazioni sempre eccezionali. Questa soundbar ha un sistema audio 3.1.2, ma che può essere anche esteso a 5.1.2 ed in grado di trasmettere accuratamente, grazie alla tecnologia HDMI eARC, anche audio 5.1 e 7.1 senza comprimerli. LG SN8YG possiede ben 440W di potenza totale, e grazie al sistema audio Dolby Atmos ed alla tecnologia disegnata insieme a Meridian, sarà in grado di immergervi in un’esperienza audiovisiva senza pari. La soundbar è inoltre in grado di adeguare il suono alla vostra stanza senza distorsioni, grazie alla funzionalità AI Room Calibration. Presente anche il supporto a Google Assistant, per riprodurre la musica ed altro solo con la vostra voce.

Bose Smart Soundbar 300

La soundbar potente ed intelligente

Questa soundbar è stata disegnata per offrire bassi intensi ed un’eccellente nitidezza del suono, ideale sia per film che per l’utilizzo di videogiochi. Uno dei punti di forza di Bose Smart Soundbar 300 è sicuramente la sua estesa connettività: non solo è infatti compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Assistant, ma garantisce anche di connettersi a qualunque dispositivo senza fili tramite Bluetooth, Wi-Fi, o perfino Apple AirPlay 2 e Spotify Connect. Grazie a cinque driver full-range e ad un design elegante e compatto, questa soundbar potrà essere posizionata in qualunque angolo della vostra casa, offrendo sempre prestazioni eccellenti. Se utilizzate altri dispositivi Bose, potrete inoltre associare la soundbar ad essi per migliorare ulteriormente le prestazioni.

Sony HT-S350

La migliore a meno di 200€

Se siete interessati ad una soundbar solo per le vostre esperienze videoludiche, potete tranquillamente trovare ulteriori prodotti che fanno al caso vostro, risparmiando qualcosa sul prezzo finale. Sony HT-S350 rappresenta quindi un eccellente compromesso per chi vuole un suono avvolgente, grazie ad una potenza di 320W da non sottovalutare. La soundbar presenta una configurazione audio di tipo 2.1, il cui subwoofer esterno è stato disegnato per assicurare suoni bassi e ricchi, ed è in grado di collegarsi via wireless. Una soundbar molto elegante e realizzata con materiali di alta qualità, piacevole al tatto e facile da installare anche sulla vostra parete. Potrà inoltre collegarsi facilmente ai vostri dispositivi non solo via cavo, ma attraverso una connessione bluetooth.

Samsung HW-T450/ZF

La soundbar col miglior rapporto qualità/prezzo

Per chi cerca unicamente una soundbar di qualità per immergersi maggiormente coi videogiochi, vi suggeriamo di tenere d’occhio questo prodotto, sicuramente uno di quelli col miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato. Samsung HW-T450/ZF ha una potenza complessiva da 200 Watt ed una configurazione audio 2.1 con subwoofer wireless. Si tratta poi di un prodotto particolarmente indicato per l’utilizzo videoludico: grazie alla game mode, la vostra soundbar ottimizzerà automaticamente la sonorità in base al vostro gioco, rimuovendo allo stesso tempo rumori fastidiosi che potrebbero nuocere alla vostra esperienza. Potrete inoltre collegarla senza utilizzare cavi, il tutto grazie al Wireless Surround.

BOMAKER ODINE I

La migliore soundbar economica

Se cercate un dispositivo economico ma che sia ugualmente di buona qualità, potreste voler tenere in buona considerazione questo interessante prodotto. BOMAKER ODINE I è infatti una soundbar dal prezzo molto accessibile, ma in grado di creare un suono Hi-Fi 3D di alta qualità. La soundbar include quattro diverse modalità di equalizzazione dell’audio, in grado di migliorare sempre la vostra esperienza audiovisiva. Potrete collegare questo elegante prodotto non solo utilizzando i cavi, ma anche sfruttando la connessione bluetooth 5.0. La lunghezza di 96 cm è inoltre stata studiata per potersi abbinare bene a qualunque tipo di televisore.

Come scegliere le soundbar

Tipologia

Prima di procedere ad analizzare le caratteristiche di una soundbar, occorre comprendere la differenza tra una variante passiva ed una attiva. Le soundbar passive sono molto più complicate da installare e richiedono una certa esperienza: avrete bisogno infatti di collegarle ad una scheda audio o a un amplificatore esterno. Il vantaggio è sicuramente la versatilità del prodotto, in quanto potrà anche essere usato in combinazione con altre casse.

Le soundbar attive sono invece quelle più diffuse sul mercato, ed includono già al loro interno tutti i componenti necessari per funzionare adeguatamente. Dato che sono molto più facili da installare, sono l’ideale per chi non vuole perdere troppo tempo e pensare subito a godersi un audio superiore.

Prestazioni

Le soundbar integrano al loro interno almeno 2 speaker, ed occasionalmente anche un subwoofer in grado di migliorare la qualità dell’audio. Il valore numerico che troveremo su una soundbar rappresenta anche il numero di componenti inclusi: per esempio 2.0 vuol dire che ci sono solo due speaker, mentre 2.1 indicherà anche la presenza del subwoofer. Questo potrà essere sia esterno che interno, e dunque integrato all’interno della soundbar stessa, ma vi consigliamo di assicurarvi che sia comunque incluso per avere le migliori prestazioni.

Naturalmente occorrerà anche tenere d’occhio la potenza in watt delle soundbar: maggiore sarà il valore numerico, migliore sarà la qualità dell’output audio anche a volumi più elevati. Sconsigliamo di acquistare soundbar con un valore di potenza inferiore ai 200 watt, ma il valore più indicato per voi dipende soprattutto dall’ambiente in cui vi trovate e dall’utilizzo che avete intenzione di farne.

Connettività

Le soundbar potranno essere collegate ai vostri dispositivi in tantissimi modi, in alcuni casi offrendo anche la possibilità di collegarsi senza l’ausilio di cavi. Tra le opzioni di connettività più diffuse troveremo sicuramente il cavo jack da 3,5 mm, cavo analogico e ottico ed ingressi USB e HDMI. Alcune soundbar vi permetteranno di collegarvi senza fili tramite l’ausilio di WLAN, Bluetooth e NFC, molto utili per collegarsi a dispositivi portatili come smartphone. Valutate dunque la maniera in cui volete configurare il vostro prodotto ed assicuratevi che la vostra tipologia di connettività preferita sia presente.

Le soundbar possono anche essere montate sulla vostra parete.

Funzioni

Alcune soundbar si distinguono dalla concorrenza per la presenza di funzionalità esclusive. Molto spesso potremmo trovare un display LED frontale, in grado di fornirci utili informazioni, come il volume ed il tipo di modalità utilizzata. Solitamente saremo in grado di controllare il nostro prodotto tramite un telecomando, ma alcune soundbar più avanzate potrebbero offrire anche l’opzione di utilizzare uno smartphone per svolgere le stesse funzioni. I prodotti di migliore qualità garantiranno anche la possibilità di riprodurre file audio digitali di vostra scelta e migliorare la riproduzione delle frequenze più basse. Nel caso dei videogiochi, alcune di esse potrebbero avere presenti anche una modalità gaming, in grado dunque di adattarsi ad essi per migliorarne le prestazione.

Dimensioni

Dato che uno dei vantaggi delle soundbar è sicuramente la possibilità di incastrarle facilmente sotto un monitor o un televisore, è importante assicurarsi che le dimensioni siano quelle ricercate, in quanto potrebbero diventare troppo ingombranti. Troveremo solitamente delle dimensioni che vanno da 70 x 4 x 5 cm fino ad arrivare ai più mastodontici 130 x 12 x 14 cm. Naturalmente dimensioni più piccole corrispondono ad un montaggio più immediato: misurate accuratamente lo spazio a vostra disposizione prima di procedere all’acquisto.

Peso

Anche il peso del prodotto è una caratteristica che non va assolutamente sottovalutata, soprattutto se intendiamo posizionare la soundbar in posizione elevata, solitamente la più indicata per diffondere accuratamente il suono all’interno della stanza. Le varianti più leggere tenderanno a pesare intorno ai 2 kg, mentre le più pesanti possono arrivare addirittura oltre i 10 kg. Valutate dunque accuratamente questa caratteristica, in base alla superficie su cui vorrete posizionare il prodotto.