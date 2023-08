Mouse gaming Logitech ultraleggero oggi con 50€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, venerdì 11 agosto 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il mouse gaming Logitech Pro X Superlight, che attualmente potete portarvi a casa a soli 109,99€, rispetto agli usuali 159,99€ di listino, per un risparmio reale di 50€.

Logitech G PRO X Superlight è un mouse gaming pensato per soddisfare le esigenze dei professionisti, offrendo performance di livello superiore. Caratterizzato da un design ultra-leggero, pesa meno di 63 grammi.

Grazie alla tecnologia wireless LIGHTSPEED, il mouse gaming Logitech G Pro X Superlight garantisce una connessione veloce e affidabile con un tempo di risposta di appena 1 ms, eliminando la necessità di ingombranti cavi che potrebbero limitare la libertà di movimento.

Inoltre, il mouse gaming Logitech G Pro X Superlight è equipaggiato con il sensore avanzato HERO 25K, assicurando tracciamenti di estrema precisione, efficacia e potenza.

Leggi anche Mouse da gaming | I migliori del 2023

Oltre al mouse gaming Logitech Pro X Superlight menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.