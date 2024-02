Mother 3 torna su Nintendo Switch, ma c'è una brutta notizia

Capita spesso che alcune versioni dei Nintendo Direct mostrino dei giochi extra rispetto a quelli che vediamo noi in Europa/Occidente, ma stavolta è stato svelato uno dei ritorni del videogioco più richiesto dai fan di Nintendo: Mother 3.

La leggendaria avventura con protagonista Lucas (di cui trovate l'amiibo su Amazon) è infatti uno dei videogiochi che sono rimasti per più tempo confinati in Giappone dalle vecchie generazioni di Nintendo e, a quanto pare, ancora oggi lo sarà.

Come riporta IGN US, infatti, Mother 3 sarà all'interno dei giochi gratis di Nintendo Switch Online, ma solo per gli utenti giapponesi.

Al termine del Nintendo Direct Partner Showcase in Giappone è stato annunciato che Mother 3, la conclusione del 2006 della serie iniziata con Mother e proseguita con il leggendario gioco di ruolo per SNES Earthbound, arriverà nel catalogo di giochi per abbonati entro la fine dell'anno.

L'annuncio è stato fatto nello stesso frangente in cui, nell'evento trasmesso per l'Occidente, è stata mostrata la selezione di videogiochi della softeca Rare che si andrà ad aggiungere ai giochi gratis di Nintendo Switch Online.

Mother 3 non è mai stato portato in Occidente per una complessa questione di localizzazioni e diritti che va avanti da una vita, e che ancora non è stata risolta evidentemente. I primi due giochi di Mother sono disponibili su Nintendo Switch Online in Occidente in forma tradotta ufficialmente. La versione tradotta in inglese di Mother si chiama EarthBound Beginnings, mentre quella di Mother 2 si chiama EarthBound.

In attesa di eventuali aggiornamenti o colpi di scena, ecco intanto tutti gli annunci del Nintendo Direct Partner Showcase di oggi, dove in ogni caso non sono mancate sorprese.

Tra queste anche la conferma di alcuni videogiochi Xbox che arriveranno su Nintendo Switch. Saranno probabilmente solo i primi di una lunga lista, ma sono due prodotti veramente interessanti.