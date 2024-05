Mortal Kombat 1 svela le brutali Fatality di Patriota

NetherRealm Studios ha svelato la prima clip ufficiale che mostra finalmente in azione Patriota (Homelander nella versione originale), l'ultimo guest character previsto nel Kombat Pack di Mortal Kombat 1 e in arrivo direttamente da The Boys.

Si tratta del quinto personaggio previsto nel season pass, ma l'ultimo tra quelli previsti di terze parti: sarà ovviamente come sempre incluso gratuitamente per chi ha acquistato la Premium Edition di Mortal Kombat 1 (la trovate in offerta su Amazon) o il Kombat Pack, ma in seguito sarà disponibile per l'acquisto separato.

Come riportato da ComicBook, il video in questione è stato mostrato per la prima volta da Ed Boon durante il CCXP Mexico, ma poche ore fa è stata caricata anche sul canale YouTube ufficiale di Mortal Kombat.

Nel video ci viene mostrata la sua animazione di vittoria finale, uno scambio di battute contro Liu Kang e, soprattutto, le due brutali Fatality che potrete attivare al termine di un incontro: potete vederle in tutta la loro violenza qui di seguito.

Al momento non è stato purtroppo possibile vedere un vero gameplay ufficiale, dunque non sappiamo con certezza quali saranno le sue mosse o le effettive differenze rispetto al resto del Kast.

Non sappiamo ancora nemmeno la data d'uscita ufficiale, anche se NetherRealm ci ricorda che il lancio è ancora previsto per primavera 2024, dunque dovrebbero mancare ormai poche settimane.

Gli autori di Mortal Kombat 1 hanno colto l'occasione per segnalare che la Stagione 4 di The Boys sarà disponibile su Prime Video dal 13 giugno: possiamo dunque aspettarci che l'arrivo di Patriota possa arrivare pochi istanti prima del debutto della quarta stagione. Una soluzione decisamente brutale per promuovere l'amata serie televisiva.

Sfortunatamente, dobbiamo ricordarvi che Antony Starr ha svelato che non sarà lui a doppiare Patriota in Mortal Kombat 1, ma non è ancora chiaro se verrà riconfermata la voce italiana per il picchiaduro.