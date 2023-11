Mortal Kombat 1, un sondaggio ufficiale svela la novità più richiesta

In vista del lancio della Stagione 2 di Mortal Kombat 1 e del suo primo personaggio DLC — il brutale Omni-Man da Invincible — gli autori stanno già pensando a come supportare a lungo l'ultimo capitolo della longeva saga picchiaduro, chiedendo ai fan quale sia la loro priorità per il futuro.

Mortal Kombat 1 (lo trovate su Amazon) è stato pensato come un nuovo inizio e, proprio per questo motivo, è un prodotto su cui Warner Bros. e NetherRealm intendono investire a lungo, ma alcune feature erano sfortunatamente assenti al lancio.

Tra queste, l'assenza più contestata dai fan è indubbiamente il cross-play: una feature diventata ormai fondamentale per i picchiaduro e per la maggior parte dei videogiochi di terze parti, senza la quale diventa impossibile sfidare i propri amici su piattaforme diverse online.

Gli sviluppatori avevano già chiarito che questa feature sarebbe arrivata solo dopo il lancio, ma allo stato attuale non è stata rilasciata alcuna data d'uscita. Tuttavia, se un nuovo sondaggio rappresenta un indizio, potrebbero esserci novità interessanti a breve.

Ed Boon, co-creatore della serie, ha infatti svelato ai suoi fan su X (ex Twitter) che lui e il suo team stanno già lavorando a diverse nuove feature per le partite online, domandando poi con un sondaggio ai giocatori quale di queste vorrebbero vedere per prima.

Con sorpresa (probabilmente) di nessuno, ha vinto nettamente il Cross-play, con ben il 75,5% delle preferenze totali:

Le altre opzioni erano l'aggiunta di filtri per le connessioni di rete senza fili e del ping, oltre che a uno switch delle partite competitive al meglio delle 3 invece che al meglio delle 5, ma nessuna di queste ha mai avuto una chance contro la vera feature mancante di Mortal Kombat 1.

Chiaramente non sappiamo quando sarà effettivamente introdotto il cross-play, ma il sondaggio ha chiaramente svelato a NetherRealm che dovrebbe essere proprio questa la priorità per il prossimo futuro.

Nel frattempo, una novità che — comprensibilmente — non è affatto piaciuta ai fan sono le Fatality a pagamento, per il momento riservate a un'unica variante per celebrare Halloween.