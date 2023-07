Mortal Kombat 1, annunciata la nuova beta pre-lancio: ecco data e dettagli

Tra meno di due mesi arriverà finalmente il momento di partecipare alle brutali e sanguinose battaglie di Mortal Kombat 1, ma prima che il titolo arrivi sui nostri scaffali videoludici c'è un'ulteriore sorpresa in arrivo.

NetherRealm ha infatti confermato che sarà presto disponibile una nuova closed beta, che questa volta sarà sbloccata esclusivamente per coloro che hanno preordinato il titolo (lo trovate su Amazon). Chiunque sceglierà di acquistare il gioco in versione digitale, o in versione fisica con un retailer aderente all'iniziativa, potrà dunque accedere a questa nuova beta.

Advertisement

La nuova prova ad accesso chiuso sarà molto simile a quella già sperimentata dagli utenti nelle scorse settimane — trovate le nostre prime impressioni nel video provato dedicato — ma gli sviluppatori hanno pensato di proporre qualche piccola aggiunta in più per invogliare gli utenti.

NetherRealm ha infatti annunciato che la nuova closed beta, che sarà disponibile dal 18 al 21 agosto su PS5 e Xbox Series X|S, confermerà ancora una volta la presenza di Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi e Kitana giocabili, insieme a Jax, Kano e Sonya come personaggi Kameo, così come continueranno a essere presenti The Teahouse e Johnny Cage's Mansion come scenari selezionabili.

La beta per il pre-order ha però scelto di includere anche Johnny Cage e Li Mei — giocabile per la prima volta nella storia della serie — mentre tra i Kameo sarà possibile provare Frost.

Fighters: Liu Kang, Sub-Zero, Kenshi, Kitana, Johnny Cage, and Li Mei

Kameos: Kano, Sonya, Jax, and Frost

Stages: The Teahouse & Johnny Cage's Mansion — Mortal Kombat 1 (@MortalKombat) July 27, 2023

Come anticipavamo in precedenza, la prova non sarà purtroppo disponibile su PC e — forse più comprensibilmente — nemmeno su Nintendo Switch, ma sarà accessibile solo a chi prenoterà Mortal Kombat 1 su console next-gen. Vi terremo informati se dovessero esserci novità in tal senso.

Ricordiamo che durante il Comic-Con è stato svelato un terzo trailer del gioco, per il momento non ancora reso pubblico: tuttavia, pare che al suo interno siano stati confermati altri due grandi ritorni, sfortunatamente assenti da questa beta.