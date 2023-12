Mortal Kombat 1: Ed Boon svela Quan Chi, Peacemaker e... la prima espansione

Ed Boon aveva segnalato che CCXP, la fiera di intrattenimento brasiliana, sarebbe stata un appuntamento molto interessante per i fan di Mortal Kombat 1 e così è stato: il co-creatore della serie ha partecipato alla manifestazione svelando tante novità in arrivo per i fan del brutale picchiaduro.

Come vi avevamo anticipato negli scorsi giorni, è stato mostrato ufficialmente il primo trailer ufficiale di Quan Chi, il malvagio stregone pronto a unirsi al roster come personaggio giocabile DLC (sarà incluso nella Premium Edition, che trovate in sconto su Amazon).

Il filmato ci ha mostrato non solo gli scontri contro Kombattenti come Sub-Zero, Scorpion e Shang Tsung, ma ci ha anche offerto un piccolo assaggio di Khameleon, nuovo Kameo pronto a unirsi alla lotta.

L'uscita di Quan Chi è prevista il 14 dicembre in accesso anticipato — disponibile per chiunque abbia acquistato Premium Edition o Kombat Pack — mentre per acquistarlo separatamente si dovrà attendere il 21 dicembre.

L'uscita di Khameleon è stata invece rimandata al prossimo gennaio, attualmente senza una data più precisa.

Ma nel finale del trailer è emersa un'altra piccola sorpresa: NetherRealm ha infatti confermato che Peacemaker sarà nuovamente interpretato da John Cena, scongiurando un nuovo potenziale "caso" Patriota e mostrandoci una prima interazione proprio contro Quan Chi: sarà lui il prossimo Kombattente in arrivo.

E le sorprese non sono affatto finite qui: come segnalato da Gamereactor UK, Ed Boon ha preso parte anche a un'intervista in cui ha anticipato l'arrivo di un'espansione per Mortal Kombat 1, in maniera simile a quanto accaduto con Aftermath per il precedente episodio.

«Proprio come abbiamo fatto con MK11, rilasceremo una seconda parte con una storia aggiuntiva, dopodiché avremo una grande sorpresa».

Resta ovviamente da capire se questa eventuale seconda parte terrà conto della scena post-credits della Kampagna di Mortal Kombat 1 — che non vi citeremo per evitare potenziali spoiler — o se sarà qualcosa di totalmente inedito.

Non possiamo che attendere ulteriori aggiornamenti al riguardo da Ed Boon e da tutto il suo team: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Per il momento, tutti i fan potranno comunque cominciare ad appuntare il 14 dicembre sul calendario.

Ricordiamo che attualmente l'unico personaggio DLC rilasciato su Mortal Kombat 1 — se escludiamo il bonus pre-order di Shang Tsung — è il Viltrumita Omni-Man di Invincible: curiosamente, Ed Boon ha svelato che prima di puntare sul personaggio interpretato da J.K. Simmons aveva preso in considerazione una nota protagonista di The Walking Dead.