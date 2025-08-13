Il conto alla rovescia per Battlefield 6 è ormai agli sgoccioli: l’uscita è fissata per il 10 ottobre 2025 e la community si sta preparando a uno degli sparatutto più attesi degli ultimi anni.

Oltre alle novità sul gameplay e sulla distruzione ambientale, i giocatori sono interessati soprattutto a capire quali saranno le opzioni più convenienti per giocarlo al lancio.

Electronic Arts ha confermato che Battlefield 6 sarà incluso dal day one nell’abbonamento EA Play Pro, disponibile su PC tramite EA App e in streaming via servizi compatibili.

il prezzo ufficiale è di 16,99 € al mese o 119,99 € all’anno: un investimento nettamente inferiore rispetto ai 99,99 € richiesti per acquistare la Phantom Edition, che è proprio la versione inclusa con l’abbonamento Pro.

Questa edizione speciale offre numerosi bonus digitali: 25 salti di livello per il Battle Pass, skin esclusive per soldati e armi, pacchetti estetici per veicoli, sticker, charm, potenziamenti XP e card giocatore uniche. Un pacchetto pensato per i fan più accaniti, che con EA Play Pro diventa accessibile senza dover pagare il prezzo pieno.

Gli utenti con l’abbonamento base EA Play - incluso anche in Xbox Game Pass Ultimate - potranno invece accedere solo a una prova di 10 ore. Terminato il tempo disponibile, il gioco sarà bloccato, lasciando due scelte: acquistarlo o passare all’abbonamento Pro per sbloccarlo completamente.

Per quanto riguarda PlayStation Plus, Electronic Arts ha già chiarito che Battlefield 6 non sarà disponibile al lancio, e le tempistiche di un’eventuale inclusione restano incerte. Visti i precedenti, è plausibile che ciò accada solo molti mesi dopo l’uscita, se non addirittura nel 2026.

Chi desidera testare il titolo prima di decidere, può approfittare della open beta gratuita attiva fino al 17 agosto 2025: un’occasione perfetta per provare in anteprima le nuove meccaniche e valutare se optare per l’abbonamento Pro al lancio.