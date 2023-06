Mortal Kombat 1 punirà brutalmente i Rage Quit

Lo stress test di Mortal Kombat 1, che si sta ancora svolgendo in queste ore, ci ha permesso non solo di poter scoprire il gameplay più da vicino, ma anche di dare uno sguardo più approfondito alle novità in arrivo.

Questa speciale versione dimostrativa è stata realizzata per mettere a dura prova i server in vista del lancio ufficiale di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon): un test che finora si è dimostrato ampiamente soddisfacente, regalandoci anche qualche piccola sorpresa.

Advertisement

Dopo che uno scambio di battute ci aveva già anticipato il possibile ritorno di un villain storico, gli utenti che hanno avuto la possibilità di giocare online hanno confermato che i "Rage Quit" saranno puniti anche in questa edizione — come solo Mortal Kombat potrebbe fare.

Come segnalato da Eurogamer.net, anche in questa nuova produzione saranno infatti presenti le Quitality, ovvero dei finisher speciali che si attiveranno automaticamente qualora l'avversario avesse deciso di abbandonare la partita — o in caso di disconnessione improvvisa.

Si tratta di una feature implementata a partire da Mortal Kombat X per umiliare non solo chiunque decida di non accettare la sconfitta, ma anche per rendere più divertente l'aver "costretto" l'avversario al Rage Quit.

Una novità scoperta proprio grazie all'Online Stress Test: perfino in un test che non comporta alcuna classifica ufficiale o prestigio, alcuni giocatori ritengono che disconnettersi in faccia al proprio sfidante sia il modo migliore per gestire la rabbia. E Mortal Kombat 1 ha deciso di ripagarli con la stessa moneta, come potete vedere nella clip presente al seguente indirizzo.

Il test del multiplayer si chiuderà ufficialmente solo tra poche ore, ma alcuni bagarini hanno provato clamorosamente a rivendere i codici per centinaia di dollari.

La prova multiplayer ci ha anche confermato che saranno presenti meno schermaglie verbali del solito prima degli incontri: un aspetto che ha deluso i fan, ma resta da vedere come sarà implementato il tutto nella versione completa.