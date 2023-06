Mortal Kombat 1, i fan sono delusi da una delle novità

Mortal Kombat 1 si è svelato di recente e, tra le tante novità, ce n'è una che non sta andando giù ai fan del picchiaduro che aspettano di riempirsi di combo e fatality.

Il titolo, che arriverà dal prossimo settembre e lo potete già prenotare su Amazon, ha già colpito però gli stessi fan nelle sue prime comparsate.

Tra cui quella della Summer Game Fest 2023, in cui abbiamo visto finalmente il primo gameplay esteso.

Anche se, dopo queste prime volte in cui l'abbiamo visto, Ed Boon ha dovuto dare una brutta notizia relativa alla grafica.

Mortal Kombat 1 ripropone il classico scambio di battute pre-partita, inserito per la prima volta in Mortal Kombat X, ma in una veste del tutto rinnovata ovviamente.

Ma i fan si sono accorti che quelle che una volta erano delle schermaglie verbali appassionanti e divertenti, perfette per dare il via ad uno scontro furioso, in Mortal Kombat 1 sono ridotte a solo una manciata di frasi (tramite The Gamer).

I giocatori di Mortal Kombat si sono accorti della mancanza di grinta dei kombattenti prima di ogni scontro e, confrontando tutti i personaggi finora disponibili e visibili, si sono messi a commentare con nostalgia gli altri episodi.

«Qualcun altro pensa che il sistema di dialogo fosse decisamente migliore in MKX e 11?» è il commento medio che sta imperversando nei subreddit dedicati a Mortal Kombat 1.

Nei capitoli precedenti, tra l'altro, i dialoghi pre-partita erano anche utili per raccontare qualche dettaglio della trama principale, così da dare informazioni e incuriosire i giocatori che non si erano ancora imbarcati nelle modalità single player.

C'è tempo, eventualmente, per inserire altri dialoghi prima della release, ma vista la situazione è difficile immaginare che la situazione possa essere stravolta.

Vedremo cosa succederà in questo senso, anche per la versione Nintendo Switch che sta creando preoccupazione nei giocatori.