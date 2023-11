Mortal Kombat 1, Ed Boon anticipa il ritorno di due amati Kombattenti

Il cast di Mortal Kombat 1 ha cercato di bilanciare adeguatamente esigenze di gameplay con la nostalgia dei fan, costruendo un roster di tutto rispetto e soddisfacente e l'introduzione dei Kameo, per dare spazio anche ad altri Kombattenti storici.

Un roster che ha anche visto per la prima volta da tantissimo tempo l'inclusione dei 6 "Ninja" principali giocabili, pur ovviamente con abilità e aspetti molto diversi: ci riferiamo a Sub-Zero, Scorpion, Smoke, Reptile, Rain ed Ermac.

Advertisement

Quest'ultimo sarà introdotto sotto forma di DLC tramite il Kombat Pack, incluso nella Premium Edition (la trovate su Amazon): il primo contenuto aggiuntivo introdurrà il brutale Omni-Man da Invincible — qui trovate il suo brutale gameplay — e Tremor come Kameo aggiuntivo.

Proprio l'aggiunta di Tremor ha incuriosito ulteriormente i fan, che hanno sottolineato come adesso manchino solo due personaggi per completare il roster di "ninja maschili giocabili": adesso sono assenti infatti soltanto Chameleon e Noob Saibot.

Abbiamo già visto la controparte femminile di Chameleon nella storia, ovvero Khameleon, ma in nessuno dei due casi è stato ancora confermato l'arrivo nel roster di Mortal Kombat 1.

O almeno, non lo era fino a questo momento: il co-creatore Ed Boon su X ha infatti stuzzicato i fan, riprendendo la discussione e limitandosi a un semplice commento molto interessante.

«Aspettate».

I fan di Mortal Kombat sanno benissimo quanto Ed Boon si diverta a interagire scherzosamente con i fan, ma stando a quest'ultimo commento sembrerebbe esserci davvero l'intenzione di allargare ulteriormente il roster con questi altri grandi ritorni.

Difficile capire se succederà già nell'attuale Kombat Pack, ma è possibile che NetherRealm Studios stiano preparando Noob Saibot e Chameleon proprio nel prossimo season pass. Se non come Kombattenti veri e propri, almeno come Kameo.

Recentemente Ed Boon ha anche chiesto ai suoi fan quale feature multiplayer vorrebbero vedere introdotta al più presto in Mortal Kombat 1: con sorpresa (forse) di nessuno, ha vinto nettamente il cross-play.

La community ha però anche manifestato apertamente il proprio dissenso nei confronti delle nuove Fatality esclusive a pagamento, ma non sembra esserci alcuna volontà di fare marcia indietro.