Mortal Kombat 1, confermato il "super" crossover con The Boys

Le precedenti indiscrezioni su un crossover tra The Boys e Mortal Kombat 1 pare siano state ufficialmente confermate: l'ultimo capitolo della brutale saga picchiaduro è pronto ad accogliere un iconico Super Kombattente dallo show Prime Video.

Parliamo naturalmente di Homelander, uno dei personaggi più iconici della serie TV e dell'omonimo fumetto a cui si è ispirata: la saga di Mortal Kombat (potete prenotare l'ultimo capitolo su Amazon) non è certo nuova a collaborazioni, anche se la notizia di questo "supereroe" era nell'aria da tempo.

La sua apparizione era già stata svelata da un leak su Amazon Italia e dovrebbe arrivare sotto forma di DLC: a confermare l'indiscrezione è stato lo stesso account ufficiale TikTok di The Boys, con alcuni commenti a sorpresa.

Come riportato da Dexerto, l'account @voughtstudios, chiamato così come citazione all'omonima compagnia dello show, ha infatti confermato la notizia in occasione del trailer che annunciava un ulteriore crossover — quello con la saga di Call of Duty.

In risposta a un fan che domandava di una possibile collaborazione con Mortal Kombat, l'account ha risposto semplicemente con un "MK Confirmed", ovvero "Mortal Kombat confermato".

In seguito l'account ufficiale è stato ancora più diretto, confermando l'arrivo del suo personaggio più iconico:

«Homelander sarà disponibile a un certo punto. È tutto quello che possiamo dire».

Una risposta che sembrerebbe dunque confermare che non sarà disponibile come parte del roster base, ma solo come personaggio aggiuntivo acquistabile.

Vi terremo prontamente aggiornati non appena ne sapremo di più: nel frattempo, Ed Boon ha anche lasciato intendere che potremmo assistere anche al reveal di Ermac e Reptile, anche se non è chiaro se siano previsti o meno per il roster di base.