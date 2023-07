Mortal Kombat 1 avrebbe qualcosa in comune con Ghost of Tsushima

NetherRealm e Warner Bros. si stanno ormai preparando all'imminente lancio di Mortal Kombat 1, una delle produzioni più attese del 2023 e confermando che sarà un'annata particolarmente interessante per i picchiaduro.

Il nuovo capitolo della brutale saga picchiaduro (che potete prenotare su Amazon) sarà allo stesso tempo un nuovo inizio, ispirato solo in parte al finale dell'undicesimo capitolo: di conseguenza, la storia dovrebbe essere accessibile anche a chi non ha mai provato un episodio della serie.

L'ultimo gameplay trailer ufficiale ci ha mostrato nel dettaglio il clan del Lin Kuei, che ha confermato non solo il ritorno di Smoke e Rain giocabili, ma ci ha mostrato più dettagliatamente anche il rapporto tra Sub-Zero e Scorpion.

Ed è proprio quest'ultimo iconico personaggio che ha suscitato interesse nella community, convinti di aver già sentito la sua voce in una celebre esclusiva PlayStation.

Come riportato da Eurogamer.net, i fan sono infatti convinti che quella sia la voce di Daisuke Tsuji, noto per aver interpretato Jin Sakai in Ghost of Tsushima: una voce che, ad onor del vero, l'attore sembra solo aver rafforzato dopo un tweet che cita la celebre battuta di Smoke.

Insomma, se avevate apprezzato la sua interpretazione nei panni dello "Spettro" di Tsushima, potreste voler tenere d'occhio anche Mortal Kombat 1 per scoprire come darà vita alla nuova versione di Scorpion.

Un legame sicuramente molto interessante, ma che curiosamente non è neanche la migliore "nuova" notizia arrivata in queste ore: l'account ufficiale TikTok di The Boys ha infatti confermato che Homelander si unirà al roster di Mortal Kombat 1, anche se come probabile DLC aggiuntivo.

Ed Boon ha anche lasciato intendere che presto potremmo vedere anche il reveal di Ermac e Reptile, altri due Kombattenti particolarmente amati dai fan: tuttavia, non è chiaro se saranno presenti nel roster di base o se verranno presi in considerazione come DLC.