Mortal Kombat 1, il nuovo trailer svela i Kombattenti del Lin Kuei (con grandi ritorni)

Come aveva già anticipato Ed Boon nelle ore precedenti al reveal, il nuovo trailer gameplay di Mortal Kombat 1 si è rivelato adeguatamente spettacolare e brutale al punto giusto, mostrandoci allo stesso tempo tanti nuovi Kombattenti in arrivo.

Un filmato che ci ha fatto vedere anche alcuni spezzoni di trama, confermando che sarà a tutti gli effetti un nuovo inizio, dato che alcuni personaggi di Mortal Kombat 1 (potete prenotarlo su Amazon) saranno ben diversi da come li ricordavamo in passato.

Il nuovo trailer gameplay, che potete ammirare con sottotitoli in italiano qui di seguito, ci ha infatti mostrato nuovi Kombattenti giocabili e nuovi personaggi Kameo, pronti a darci una mano nelle battaglie:

Come avete avuto modo di vedere voi stessi, i nuovi personaggi giocabili sono Smoke e Rain, con quest'ultimo che ha subito un notevole redesign per evidenziare le sue abilità da mago, abbandonando così le sue origini da "reskin" dei ninja più celebri.

Ma c'è stato anche ampio spazio per i personaggi Kameo selezionabili: il trailer ci ha infatti confermato che i cyborg Sektor e Cyrax saranno alleati del Lin Kuei, insieme a una versione umana di Frost.

Il trailer ha inoltre confermato nuovamente che ci saranno anche versioni Kameo selezionabili di Scorpion e Sub-Zero: un dettaglio che potrebbe potenzialmente aprire le porte anche al possibile esordio di altri personaggi più iconici, per il momento confinati al semplice ruolo di assistente.

Insomma, c'è davvero tanta carne al fuoco per gli appassionati della saga: la presentazione ci conferma poi definitivamente la data d'uscita ufficiale, prevista per il 19 settembre 2023 su PS5, Xbox Series X|S e PC, più un porting dedicato su Switch in arrivo.

Recentemente gli sviluppatori hanno anche tenuto uno Stress Test ad accesso chiuso, grazie al quale abbiamo avuto la possibilità di provare Mortal Kombat 1 prima del lancio: le nostre prime impressioni sono state assolutamente positive, come vi abbiamo raccontato nel nostro provato.

Dobbiamo però consigliarvi di stare molto attenti, qualora cercaste informazioni sul gioco: pare infatti che la trama di Mortal Kombat 1 potrebbe essere stata spoilerata addirittura già dallo scorso anno.