Mortal Kombat 1 avrà crossover dal film? Arriva la risposta ufficiale

L'ultimo film di Mortal Kombat ha convinto positivamente gli appassionati, al punto che sono stati in molti in chiedersi se MK 1 potesse introdurre anche il suo protagonista come nuovo Kombattente.

Stiamo parlando di Cole Young, personaggio interpretato dall'attore Lewis Tan e disegnato appositamente per mostrarci i brutali combattimenti della saga videoludica (potete prenotare l'ultimo capitolo su Amazon) da un punto di vista unico.

Advertisement

Considerando che Mortal Kombat 1 sarà un vero e proprio nuovo inizio per la saga, secondo molti appassionati questa poteva essere l'occasione ideale per introdurre Cole Young, magari riprendendo proprio il suo punto di vista unico per i nuovi tornei mortali.

Ebbene, NetherRealm ha chiarito ufficialmente che i due filoni narrativi sono destinati a rimanere separati, come svelato da Derek Kirtzic in un'intervista rilasciata a ComicBook:

«Lasceremo che sia quel mondo a gestire quel mondo».

Il Lead Systems Designer ha voluto commentare con queste semplici parole il possibile destino di Cole Young nella saga videoludica: evidentemente, il team di sviluppo non ha alcuna intenzione di realizzare crossover con la saga cinematografica, ma lasciare entrambe le divisioni libere di narrare la loro storia.

Ovviamente i fan del personaggio potranno aspettarsi di riscoprirlo nuovamente come protagonista in Mortal Kombat 2 — il film, si intende, non un eventuale sequel di MK 1 — insieme alla letale Jade, nuova Kombattente pronta a fare il suo esordio nella saga cinematografica.

Niente da fare invece per il suo ingresso nei videogiochi, almeno per il momento: vedremo se in futuro ci sarà spazio per cambiare idea, magari sotto forma di DLC non canonico per la storia.

Mortal Kombat 1 andrà dunque avanti per la sua strada — com'è anche giusto che sia — proponendo una nuova saga di Kombattimenti videoludici e un gameplay rinnovato che, da quello che abbiamo già avuto modo di vedere durante la Summer Game Fest, appare molto promettente e violento al punto giusto.