Mortal Kombat 1 mena di santa ragione nel gameplay dalla Summer Game Fest

Ed Boon aveva promesso un Mortal Kombat 1 protagonista sul palco della Summer Game Fest e così sicuramente è stato.

Certo, aveva promesso anche che avremmo avuto oggi «le risposte a tutte le domande» nate dopo l'annuncio di questo sanguinolento nuovo inizio per la saga di picchiaduro – e se queste siano effettivamente arrivate tutte lo lasciamo decidere a voi.

Nel frattempo, però, abbiamo finalmente avuto la possibilità di vedere il gioco di NetherRealm in azione, durante la kermesse organizzata da Geoff Keighley.

Il video ha mostrato il gioco in movimento, incluso un Sub-Zero pronto a effettuare le mosse X-Rays dei predecessori.

Johnny Cage, Scoprion e Liu Kang hanno uno stile molto simile a quello dei capitoli originali, ma con le dovute differenze. I combattimenti sono in perfetto stile MK, ma con alcuni elementi tag inediti (i personaggi kameo).

Immancabili le Fatality, più sanguinolente che mai e pronte ad essere imparate a memoria. Confermata una nuova timeline, cosa questa che cambierà le carte in tavola: ci saranno personaggi che conosciamo bene, ma con una storyline inedita (molti nemici saranno ora alleati).

Annunciato lo scorso mese di maggio, Mortal Kombat 1 vuole segnare un nuovo inizio per le vicende e l'epopea della saga – motivo per cui Boon e compagni hanno deciso di ricominciare da zero la sua numerazione, come spiegato in delle dichiarazioni sul tema.

L'appuntamento è fissato per il prossimo 19 settembre, quando i kombattenti non avranno pietà dei giocatori, sbarcando su PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e anche Nintendo Switch.