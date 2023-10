Mortal Kombat 1, arriva la prima patch per la disastrosa versione Switch

Mortal Kombat 1 si è rivelato un picchiaduro estremamente divertente sulle console current-gen e su PC, ma purtroppo una versione ha lasciato fortemente a desiderare: parliamo naturalmente dell'edizione Switch, rilasciato in uno stato assolutamente inaccettabile.

Se per le controparti console (che trovate in sconto ) si può infatti assistere a un comparto tecnico ben realizzato, per la piattaforma ibrida di casa Nintendo sono stati effettuati fin troppi sacrifici, con una versione ingiocabile e — francamente — anche inguardabile.

Una versione così orribile che è diventata rapidamente un meme: anche Ed Boon si era trovato costretto a fare mea culpa, promettendo di migliorare l'edizione Switch il prima possibile.

E un primo passo verso questa direzione sembra essere stato fatto proprio in queste ore: come riportato da ComicBook, NetherRealm ha rilasciato una patch esclusiva per la versione Switch, con l'obiettivo di migliorare tutti i difetti di questa versione.

Nel changelog completo vengono infatti segnalati miglioramenti alle prestazioni, tempi di caricamento ridotti, visuali migliorate e diversi fix alla stabilità, oltre che alla localizzazione, alla leaderboard e di gameplay.

Viene segnalato inoltre che con questa nuova patch sarà finalmente abilitata la Stagione 1 di Invasioni anche su Nintendo Switch, rimettendosi così in pari con le controparti console e risolvendo la grave mancanza contestata dai fan.

Difficile immaginare che questa patch da sola basti a risolvere i numerosi problemi che affliggono questa versione, ma se non altro è un inizio e testimonia la volontà di non abbandonare Switch al suo destino.

Augurandoci che non accadano più casi del genere, non possiamo che sperare che continuino ad arrivare tante patch il prima possibile e che riescano a rendere il gameplay su Switch all'altezza delle controparti. Pur con qualche sacrificio, chiaro, ma senza che il tutto diventi così inguardabile.

Non che le versioni next-gen siano comunque immuni da critiche, dato che allo stato attuale è letteralmente impossibile ottenere tutti gli obiettivi e il Trofeo di Platino: una feature sarà aggiunta infatti solo in seguito.