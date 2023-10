Mortal Kombat 1 ha un serio problema per i cacciatori di Trofei

NetherRealm Studios ha rilasciato da giorni Mortal Kombat 1, ma a quanto pare sembra che il gioco abbia un problema per chi ha intenzione di platinarlo.

Il gioco (che trovate ) ha soddisfatto mediamente sia i fan storici del franchise che i nuovi arrivati.

Advertisement

Vero anche che versioni come quella Switch non hanno di certo convinto, visto che sono diventate virali sul web ma non nel senso buono del termine.

Ora, come riportato anche su Reddit, sembra proprio che il gioco, secondo quanto riportato da alcuni utenti, sia attualmente impossibile da platinare.

Da quanto si legge, al momento non è possibile sbloccare tutti i Trofei od obiettivi per Mortal Kombat 1.

Difatti, sembra che uno dei numerosi trofei presenti di fatto ancora non esiste: chiamato “Mighty Have Fallen”, questo richiede di battere lo scontro con i Titani ma, visitando la pagina del menu dedicata a questo scontro, è ancora vuota.

Un utente Reddit ha deciso di contattare gli sviluppatori del gioco per ricevere spiegazioni in merito. Ecco la loro risposta: «Grazie per averci contattati! Anche se non abbiamo un periodo preciso da riportare, ti assicuriamo che la modalità Scontro con i Titani verrà aggiunta nel gioco, ma più in là. Per scoprire quando, ti consigliamo di tenere d’occhio le nostre pagine social!»

Insomma, a quanto pare chi desidera platinare il gioco è meglio che si armi di molta pazienza.

Nelle ultime ore avevamo anche segnalato un problema davvero grave a livello competitivo: il giocatore 1 è automaticamente "più forte", dato che è in grado di eseguire combo in maniera più consistente.

Se invece volete sapere cosa ne pensiamo del gioco, nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che «Mortal Kombat 1 riesce a evolvere la serie in ogni suo aspetto, risultando abbastanza fresco da poter attirare i giocatori novizi e inesperti, ma allo stesso tempo familiare e in grado di soddisfare i giocatori più esperti ed esigenti».