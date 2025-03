Monster Hunter Wilds batte un record storico di Capcom, nonostante le polemiche

Possiamo ormai dire senza alcun timore di essere smentiti che Monster Hunter Wilds è uno dei primi fenomeni di questo 2025: il nuovo capitolo di casa Capcom ha raggiunto traguardi incredibili, entrando di diritto nella storia videoludica.

Già nelle scorse ore vi avevo segnalato che Wilds era entrato nella top 5 dei videogiochi più giocati di sempre su Steam: un traguardo che, pur prendendo in analisi solo le copie su PC, lasciava già intendere un incredibile successo a livello globale per l'hunting game.

E con un comunicato ufficiale, come segnalato da Eurogamer.net, oggi Capcom ha confermato che Monster Hunter Wilds è diventato il videogioco con le vendite più rapide nella storia del publisher giapponese, con ben 8 milioni di copie vendute in soli 3 giorni dal lancio.

Un traguardo che tiene conto di tutte le versioni di gioco, sia su PC che su console (che trovate su Amazon), e che ci conferma ancora una volta l'incredibile entusiasmo nei confronti di quest'ultimo capitolo, anche se non sono affatto mancate le polemiche nelle ultime ore.

Sono infatti emersi numerosi problemi tecnici che, per la verità, erano già emersi anche durante le prime prove beta: ciò ha scatenato un forte sentimento di delusione e anche alcuni paragoni azzardati, di cui vi ha già parlato abbondantemente il nostro Valentino Cinefra in uno speciale dedicato.

Ma se andiamo a guardare i cosiddetti "freddi numeri" di mercato, Monster Hunter Wilds non può essere considerato altro che un successo senza precedenti per Capcom, che comunque sottolinea che intende continuare a soddisfare tutti i suoi utenti, forse in riferimento proprio ai già citati problemi tecnici.

Possiamo dunque aspettarci nuovi aggiornamenti nelle prossime giornate per migliorare l'ottimizzazione del gioco e risolvere i bug più gravi: tra questi ne segnaliamo uno in particolare, che potrebbe addirittura portare a interrompere le vostre partite.