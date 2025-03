Il segreto del successo di Monster Hunter Wilds è... la storia, per Capcom

Che Monster Hunter Wilds sia un successo è ormai assodato, ma le motivazioni espresse da Capcom sono una vera sorpresa.

Secondo lo sviluppatore, dietro questo fenomeno videoludico che ha registrato 8 milioni di copie vendute in 3 giorni si nascondono fattori ben precisi che hanno trasformato l'esperienza di gioco, rendendola accessibile e coinvolgente come mai prima d'ora.

Il gameplay? I nuovi mostri? No. O almeno, non è questo quello che Capcom ha riferito in una recente intervista (tramite IGN US).

Secondo Ryozo Tsujimoto, produttore della serie, tre sono gli elementi chiave che hanno determinato l'incredibile popolarità di Monster Hunter Wilds.

In primo luogo, un rinnovato focus sulla narrazione, che ha dato profondità e contesto alle battute di caccia. In secondo luogo, un livello di immersione senza precedenti, ottenuto anche grazie al doppiaggio completo dei dialoghi. Infine, la funzionalità di cross-play, che permette ai giocatori di piattaforme diverse di condividere la stessa esperienza.

Questa combinazione di fattori rappresenta un'evoluzione significativa per una serie storicamente incentrata più sul gameplay che sulla trama. Da qui a rappresentare addirittura uno dei cardini del successo, sempre secondo Capcom, ce n'è.

Nel caso non abbiate giocato Wilds, sappiate che effettivamente il gioco introduce numerose scene cinematiche e un cast di personaggi ampio e variegato. Il ritmo della campagna non è sempre sostenuto, anzi, tuttavia è evidente dalle vendite di cui sopra che la formula di Capcom sia piaciuta al pubblico.

In Giappone, nello specifico, Monster Hunter Wilds è stato letteralmente una manna per PS5, visto che ha dato anche un considerevole boost alle vendite della console Sony.

