Monitor MSI 27" 165Hz a un super prezzo grazie a questo coupon!

Sul rinomato portale di e-commerce eBay, è attualmente disponibile una promozione imperdibile sul monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 273CQR-QD, permettendovi di ottenerlo a un prezzo notevolmente ridotto. Come sempre, eBay mette a disposizione una vasta gamma di offerte giornaliere, e noi abbiamo fatto il lavoro per voi, selezionando le opportunità più vantaggiose per massimizzare il vostro risparmio.

Grazie a questa eccezionale promozione, potrete portare a casa il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 273CQR-QD per soli 224,99€, anziché i 713,99€ di listino, utilizzando il codice sconto SETTEMBRE2023. Vi consigliamo di agire rapidamente, poiché le unità disponibili a questo prezzo speciale sono limitate!

Il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 273CQR-QD è un gioiello tecnologico pensato per gli appassionati di giochi che non vogliono fare compromessi. Il monitor dispone di un pannello da 27" WQHD (2560x1440 pixel) con tecnologia VA Quantum Dot. L'incredibile curvatura 1000R offre un'esperienza immersiva, permettendo una visione ottimale a distanze standard.

La frequenza di aggiornamento di 165Hz e un tempo di risposta di solo 1 ms lo rendono estremamente reattivo, eliminando problemi come il ghosting e il tearing. Grazie alla luminosità di 550 nits, i colori sono vividi e dettagliati, anche in ambienti luminosi.

Questo monitor è particolarmente consigliato per gli appassionati di gaming che cercano prestazioni di alto livello, ma anche per chi lavora con grafica e video grazie alla sua ottima resa cromatica. E dato che è ora disponibile a un prezzo scontato su eBay, è il momento perfetto per fare questo investimento.

Leggi anche Monitor console | I migliori del 2023

Su eBay potrete trovare un'ampia varietà di prodotti a prezzi scontati, non solo il monitor gaming MSI MPG ARTYMIS 273CQR-QD. Vi invitiamo a consultare il catalogo completo sul sito, dove potrete scoprire una vasta gamma di articoli a prezzi convenienti seguendo il link sottostante, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, vorremmo ricordarvi che quotidianamente segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, aggiornando regolarmente la nostra area del sito dedicata alle offerte. Vi consigliamo di visitarla spesso per non perdere l'occasione di acquistare i vostri prodotti preferiti a prezzi vantaggiosi!