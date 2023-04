Monitor gaming MSI da 38" con uno sconto di 600€! -27%

Siete alla ricerca di un monitor che offra un'esperienza visiva senza compromessi e prestazioni eccezionali? Non cercate oltre! MSI Optix MEG381CQR Plus è il monitor che fa al caso vostro e, grazie a uno sconto imperdibile su Amazon, potrete aggiudicarvelo a un prezzo davvero fantastico.

Tra le offerte che vogliamo evidenziare oggi, infatti, c'è quella relativa al monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus, che attualmente potete portarvi a casa a soli 1.599€, rispetto agli usuali 2.199€ di listino, con uno sconto del 27% e un risparmio reale di 600€.

Dotato di un impressionante schermo curvo da 38 pollici con risoluzione UltraWide QHD+ (3840x1600 pixel), il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus offre una qualità dell'immagine eccezionale. Il pannello IPS del monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus permette di godere di angoli di visione ampi e una riproduzione del colore di alta qualità.

Per garantire immagini sempre fluide e senza sfarfallio, il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus offre un refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms. Il monitor gaming MSI Optix MEG381CQR Plus integra le tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, che assicurano una perfetta sincronizzazione tra il monitor e la scheda grafica, eliminando effetti indesiderati come il tearing e lo stuttering, garantendo un'esperienza di gioco fluida e senza alcuna interruzione.

