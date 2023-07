Modern Warfare 3 verrà svelato molto presto, c'è la conferma

Call of Duty 2023, che quasi sicuramente sarà Call of Duty Modern Warfare 3, verrà svelato all'interno di un evento confermato da Activision.

Quello che dovrebbe essere il sequel diretto di Modern Warfare 2 sembra essere proprio il prossimo videogioco della saga di shooter.

Già Activision aveva confermato l'esistenza del titolo, in un certo senso, con delle attività indirette di qualche tempo fa relative a Call of Duty.

Pochi giorni fa era addirittura spuntato l'artwork di Call of Duty Modern Warfare 3 in un leak clamorso relativo alla bibita Monster.

E ora si sta per procedere all'atto definitivo del processo che porterà a scoprire il futuro di Call of Duty, perché Activision ha dato un appuntamento.

Come riporta VGC, Call of Duty Modern Warfare 3 sarà rivelato durante un evento di Warzone.

In una nota nel blog ufficiale, Activision ha parlato di quando potremo vedere in azione il prossimo episodio della serie:

«Entra in Call of Duty: Warzone per provare la presentazione mondiale di Call of Duty 2023 in un evento a tempo limitato. Unisciti ai ranghi della Shadow Company per affrontare le forze di Konni e mettere al sicuro la minaccia delle armi chimiche prima che sia troppo tardi. Resta sintonizzato sui canali di Call of Duty per maggiori dettagli sull'imminente reveal.»