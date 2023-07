Modern Warfare 3 è praticamente ufficiale: spunta l'artwork

Ormai manca solo la superflua conferma definitiva, perché Call of Duty Modern Warfare 3 si svela inavvertitamente grazie a del materiale promozionale.

Quello che dovrebbe essere il sequel diretto di Modern Warfare 2, che trovate sempre su Amazon, sembra essere proprio il prossimo videogioco della saga di shooter.

Già Activision lo aveva confermato, in un certo senso, con delle attività indirette di qualche giorno fa relative al titolo.

L'utente protagonista del leak in questione aveva segnalato che i suoi contenuti erano stati buttati giù per violazione di copyright da Call of Duty Modern Warfare 3. In sostanza una conferma indiretta dell'esistenza del titolo.

Alla quale si aggiunge anche la possibilità già resa nota di poter trasferire alcuni contenuti di Modern Warfare 2 in Call of Duty 2023, dando un assist a maggior ragione all'esistenza del progetto.

E ora arrivano queste foto:

🚨 BREAKING: Call of Duty: Modern Warfare III Logo Leaked



(image via @algebra_sloth) pic.twitter.com/loEIptydTi — CharlieIntel (@charlieINTEL) July 24, 2023

Le foto possono essere sempre manipolate, è vero, ma il tipo di foto scattate e i contenuti rendono difficile pensare che sia un fine lavoro di Photoshop e simili.

Anche la fonte, ovvero il profilo CharlieIntel, è per altro sempre estremamente affidabile per quanto riguarda il mondo di Call of Duty.

Si tratta di materiale promozionale relativo a Call of Duty Modern Warfare 3, destinato ai negozi e alle grandi catene con tanto di collaborazione con la bevanda energetica Monster.

Oltre al logo apparentemente confermato, e in linea con lo stile di quello di Modern Warfare 2, quella che sembra essere la main art raffigura il Capitano Price con Makarov.

L’originale Modern Warfare 3 è stato lanciato nel novembre 2011 su PC, PlayStation 3 e Xbox 360, e ha chiuso la trilogia di Infinity Ward recentemente riavviata con il formato narrativo del soft reboot.

Da anni si parla dell'esistenza di Call of Duty Modern Warfare 3 in versione rimasterizzata, e questo ennesimo leak sembra essere al conferma finale.