Call of Duty Modern Warfare 3 esce nel 2023: arriva la "conferma" di Activision

Seppur in maniera indiretta e senza svelare ancora alcun nome ufficiale, adesso è arrivata pure la conferma di Activision: il nuovo capitolo di Call of Duty, in uscita entro la fine del 2023, sarà Modern Warfare 3.

Stando ai primi report, inizialmente il nuovo titolo avrebbe dovuto essere un'espansione stand-alone del secondo capitolo di Modern Warfare (lo trovate su Amazon), ma evidentemente gli sviluppatori devono aver deciso che c'era abbastanza materiale da poter giustificare un vero e proprio sequel.

Dopo un primo reveal avvenuto a porte chiuse per le star dell'NBA, nelle scorse ore sono stati diffusi in rete numerosi leak: come segnalato da eXputer, veniva svelato che operatori, skin e altri contenuti potevano essere importati direttamente dal precedente capitolo.

L'utente Twitter protagonista di questo clamoroso leak, @BobNetworkUK, ha poi segnalato che i suoi contenuti sono stati buttati giù per violazione di copyright... da Call of Duty: Modern Warfare 3. In altre parole, con questo takedown Activision avrebbe già confermato il nome del prossimo capitolo.

A dare ulteriore forza a queste voci, ci ha pensato lo stesso team di sviluppo, quando in un tweet ufficiale, arrivato solo poche ore più tardi, hanno confermato che in Call of Duty 2023 ci sarà il trasferimento di operatori, armi e bundle.

Insomma, se più indizi fanno una prova, possiamo ormai dire con quasi assoluta certezza che Call of Duty: Modern Warfare 3 sarà il nome ufficiale del prossimo capitolo della saga.

Ovviamente, finché non arriverà un reveal ufficiale e definitivo da parte di Activision, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni, ma sembrerebbe ormai essere solo questione di tempo.

Ricordiamo che, nonostante la chiusura dell'affare Xbox Activision appaia imminente, Modern Warfare 3 non sarà disponibile gratis su Game Pass. Almeno, non subito: i capitoli di Call of Duty dovrebbero arrivare sul servizio solo a partire dal 2025.

Curiosamente, a fare il pieno di utenti nelle ultime ore è stato un altro capitolo della serie e non il più recente Modern Warfare 2: Black Ops è stato infatti preso "d'assalto", dopo la riapertura dei server online.