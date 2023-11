Modern Warfare 3 ha segnato un record, stavolta non negativo

L'ultimo capitolo di Call of Duty, ossia Modern Warfare 3, non ha convinto un granché critica, ma a quanto pare c'è stato anche un riscontro positivo.

Il nuovo capitolo del franchise (potete farlo vostro ) non ha lasciato particolarmente colpiti gli addetti ai lavori, ma a quanto pare è andato meglio coi giocatori.

Una delusione dovuta anche e soprattutto da una campagna per giocatore singolo decisamente sottotono.

Ora, dopo che Modern Warfare 3 ha ottenuto le tre posizioni più alte della classifica settimanale italiana, sembra che il gioco abbia anche portato a casa un record relativo alla cosiddetta trilogia reboot.

L'account Twitter ufficiale di Call of Duty ha infatti commentato quanto segue (via PSU):

Grazie per un lancio storico. A sole due settimane dal debutto, MWIII ha già stabilito dei record con il più alto coinvolgimento della nuova trilogia di Modern Warfare! Grazie per averci ispirato e per aver trascorso così tanto tempo in questo gioco. Il vostro feedback e la vostra passione ci rendono sempre migliori. E grazie per aver giocato con noi: è stato uno spasso, e c'è ancora molto divertimento in serbo!

Insomma, in termini di coinvolgimento, Modern Warfare 3 ha visto un numero di ore di gioco per ogni singolo giocatore superiore a quello di entrambi i suoi predecessori.

Ma non solo: sembra che chi ha giocato la tanto criticata campagna abbia dedicato a MW3 più tempo rispetto ai due precedenti titoli.

Nonostante queste "buone notizie", questo il modo in cui il team voleva inaugurare l'esordio di Call of Duty sotto l'ala protettrice di Microsoft, come prontamente ricordato da una pubblicità all'accensione di Xbox.

Ma non solo: secondo un recente report di Bloomberg, pare infatti che lo sviluppo di Modern Warfare 3 sia stato particolarmente frettoloso, al punto che inizialmente doveva essere un DLC, cosa questa che ha fatto storcere il naso ai più.