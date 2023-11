Call of Duty Modern Warfare 3 sarà anche odiato, ma non in Italia

L'ultimo capitolo di Call of Duty, ossia Modern Warfare 3, ha deluso profondamente la critica, ottenendo la peggior media voto di sempre per la serie. A quanto pare, però, in Italia il pubblico lo ha premiato.

Sembra infatti che il nuovo capitolo del franchise (potete farlo vostro ) abbia fatto breccia nel cuore dei giocatori nostrani.

Secondo Metacritic è addirittura uno dei peggiori videogiochi del 2023, oltre che il peggior capitolo di sempre per Call of Duty.

Una delusione resa possibile anche e soprattutto da una campagna per giocatore singolo decisamente sottotono.

Ora, però, come riportato anche sui canali social ufficiali di IIDEA, Modern Warfare 3 ha ottenuto le tre posizioni più alte della classifica settimanale italiana.

Il gioco Activision ha quindi battuto l'altro big del momento, ossia EA Sports FC 24, che anche ha tenuto banco con successo nelle classifiche nostrane nei giorni scorsi.

Da notare inoltre che la versione di Call of Duty: Modern Warfare 3 più venduta è quella per console PlayStation 5, a dimostrazione di quanto la console Sony abbia recuperato terreno in vista del prossimo periodo natalizio.

Nonostante il clamore nel nostro paese, probabilmente non era comunque questo il modo in cui il team voleva inaugurare l'esordio di Call of Duty sotto la guida di Microsoft, come prontamente ricordato da una pubblicità all'accensione di Xbox. La speranza è che per il prossimo episodio il publisher rifletta su come non deludere la community mondiale.

Del resto, secondo un recente report di Bloomberg, pare infatti che lo sviluppo di Modern Warfare 3 sia stato particolarmente frettoloso, al punto che inizialmente doveva essere un DLC, cosa questa che ha fatto storcere il naso a molti.