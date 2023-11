COD Modern Warfare 3 doveva essere un DLC, lo sviluppo è stato frettoloso

Continuano ad avvicendarsi voci non troppo rassicuranti per Call of Duty Modern Warfare 3 che, secondo un recente report, sarebbe stato sviluppato in meon di 16 mesi perché inizialmente era considerato come un'espansione dell'episodio precedente.

Ovvero Call of Duty Modern Warfare 2, che potete trovare ancora su Amazon, che a quanto pare sarebbe dovuto durare molto più a lungo con questo "innesto" inizialmente previsto da Activision.

Come riporta Bloomberg, infatti, la proposta iniziale era quella di creare un prodotto che potesse colmare una lacuna nel programma di pubblicazione a seguito del ritardo di un altro titolo di Call of Duty precedentemente previsto per il 2023.

Una cosa che era già emersa qualche giorno fa, per cui Sledgehammer ha rilasciato un comunicato a seguito della diffusione della notizia per chiarire la situazione.

Tuttavia, secondo una serie di persone coinvolte nello sviluppo che hanno chiesto di non essere identificate, Call of Duty Modern Warfare 3 sarebbe stato creato in fretta, precisamente sviluppato in meno di 16 mesi per riuscire a garantire una continuità nelle uscite.

Un tempo che è stato ovviamente anche stressante per gli sviluppatori, visto che Modern Warfare 3 è stato presentato alla dirigenza inizialmente come un DLC, per poi trasformarsi in un gioco completo in corso d'opera.

Johanna Faries, direttore generale del franchise di Call of Duty, ha replicato in una intervista esclusiva a Bloomberg dichiarando che le tempistiche rilevate dalle fonti sono "inesatte", ma non ha approfondito la questione.

Tuttavia, come segnala il portale, più di una dozzina di attuali ed ex sviluppatori di Call of Duty hanno affermato esattamente il contrario.

Alcuni affermano che il piano è rimasto ambiguo durante i primi mesi di sviluppo, mentre altri dichiarano di aver saputo direttamente che Modern Warfare 3 era stato immaginato come un'espansione. Ma tutti quanti hanno avuto l'impressione di lavorare effettivamente ad un contenuto aggiuntivo, più che ad un videogioco completo.

Per i primi mesi del progetto, la storia è stata concepita come uno spin-off di Modern Warfare su scala ridotta ambientato in Messico, che sarebbe stato più realizzabile in un breve lasso di tempo. Ma nell'estate dello scorso anno, i dirigenti di Activision hanno riavviato quella storia e hanno detto agli sviluppatori che avrebbero invece realizzato un seguito diretto di Modern Warfare II.

Questo riavvio ha causato ovviamente un cambio di programma drastico, costrigendo gli sviluppatori a lavorare in pochissimo tempo con lunghi periodi di crunch e turni di lavoro notturni.

Ovviamente attendiamo ulteriori chiarimenti dalle parti coinvolte, nella speranza che si possa fare luce sullo sviluppo di Call of Duty Modern Warfare 3 che, nel caso non lo sapeste, sta per uscire davvero a breve: ecco gli orari di sblocco.