Elden Ring si aggiorna con la patch 1.12, per Shadow of the Erdtree: ecco le novità

L'uscita del DLC Shadow of the Erdtree è ormai sempre più vicina: per preparare il terreno in vista dell'espansione, Bandai Namco e FromSoftware hanno appena rilasciato un nuovo aggiornamento per Elden Ring, già scaricabile sulle vostre piattaforme a scelta.

La patch 1.12 non servirà soltanto come pre-requisito fondamentale per giocare con il DLC (lo trovate incluso con il gioco base su Amazon) ma anche per aggiungere alcune piccole novità al soulslike, come già anticipato dagli sviluppatori nelle scorse giornate.

L'aggiornamento è arrivato puntuale come previsto e introduce alcune utili feature e aggiustamenti per la quality-of-life: per la gestione dell'inventario troverete più facilmente gli articoli recenti e un punto esclamativo per gli oggetti appena ottenuti, mentre le evocazioni attive adesso saranno trasferite al New Game+, oltre a poter essere disattivate o attivate individualmente in un menù apposito.

Inoltre, il vostro Senzaluce avrà a disposizione ben 5 acconciature aggiuntive tra cui scegliere: la patch 1.12 è già disponibile per il download ed ha un peso di circa 15.5 GB, come segnalato da PlayStation Game Size su X.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Secondo quanto segnalato da MP1st, è stato implementato anche un fix all'attacco di Coccoon of the Empyrean, con la rimozione di un abilità che consentiva di attaccare all'infinito il braccio di Miquella.

La patch ha inoltre implementato una schermata di caricamento a tema Shadow of the Erdtree, insieme a un nuovo logo durante l'avvio di gioco.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che al momento i server sono attualmente in manutenzione: gli sviluppatori prevedono che torneranno online verso mezzogiorno, dato che i lavori dovrebbero procedere per 3 ore a partire dalle ore 9 italiane.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Inutile sottolineare che vi consigliamo fortemente di scaricare questo aggiornamento il prima possibile, se non vedete l'ora di mettervi alla prova con le sfide del DLC Shadow of the Erdtree.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che l'espansione di Elden Ring è «un contenuto post lancio di un'altra categoria, dalle dimensioni spaventose, che vi porterà via oltre trenta ore per scoprire ogni più recondito segreto e mistero».

Non a caso, anche la critica internazionale è rimasta decisamente entusiasta da Shadow of the Erdtree, al punto che secondo Metacritic è diventato ufficialmente il miglior DLC di sempre.