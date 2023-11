Micro SD Samsung a un prezzo CLAMOROSO: 12,99€ per 128GB

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le promozioni, vi segnaliamo quella particolarmente interessante sulla micro SD Samsung Evo, una scheda di memoria perfetta per le vostre console portatili, che ora si porta a casa a un prezzo clamorosamente basso.

Micro SD Samsung EVO, chi dovrebbe acquistarla?

La scheda Samsung EVO è una micro SD perfetta per il gaming portatile: personalmente, uso questa scheda su Nintendo Switch, su Steam Deck e su ASUS ROG Ally, per aumentare lo spazio di archiviazione delle mie handheld, e non ho mai avuto problemi.

Le performance sono ottime e anche l'avvio dei giochi è sempre rapido. Inoltre, il rapporto qualità/prezzo, ad esempio per il taglio da 512 GB (quello ideale per le console, in modo che possiate memorizzare molti giochi) è quasi imbattibile, considerando che la micro SD ora si compra con solo 39,99 euro nel suo taglio più grande.

In questo caso, anche il taglio da 128 GB, che può essere perfetto soprattutto per Nintendo Switch, dove i giochi non costano tanto, ha un prezzo davvero basso, pari a 12,99 euro.

È quindi un'ottima idea regalo per chi ha una console portatile e vuole espanderne l'archiviazione, oltre che una soluzione che potete comprare anche per voi stessi, per lo stesso motivo.

