Michael dà un consiglio al cast di GTA 6: «Godetevi i vostri 15 minuti di celebrità»

Il primo trailer di GTA 6 ha messo in mostra i protagonisti del gioco, ossia Jason e Lucia.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) promette infatti di mettere in scena una coppia di personaggi mai vista prima.

Solo quando il gioco vedrà la luce nel su Xbox Series X/S e PS5, con la versione PC attesa successivamente, sapremo di che pasta è fatto veramente.

Ora, dopo che l'interprete di Michael De Santa in GTA 5 ritiene che il tono generale di GTA 6 sarà un mix tra il quarto e il quinto capitolo della serie, l'attore ha anche speso due parole verso il cast.

Parlando con IGN US, via GamesRadar, Ned Luke ha infatti dato un consiglio al cast di GTA 6, invitandoli a godersi i loro "15 minuti di fama" e sfruttare al massimo l'entusiasmo del fandom.

Sebbene nessuno dei due attori sia ancora stato rivelato ufficialmente, Luke ha suggerito che dovrebbero "prepararsi" all'ondata di attenzione che sta arrivando, soprattutto ora che i personaggi dei videogiochi possono sembrare così realistici rispetto ai loro attori.

«Non so se hanno davvero idea di cosa li aspetta», ha detto Luke, sottolineando che mentre i tre personaggi di GTA 5 assomigliano ai loro attori, con «questi personaggi la grafica è molto migliore».

Secondo Luke, ciò significa che Lucia e Jason saranno esattamente come gli attori che li interpretano, «quindi saranno più riconoscibili di quanto non lo fossimo noi».

Questo realismo, unito al modo in cui i social media sono cresciuti nel decennio successivo all'uscita di GTA 5, significa che Luke pensa che GTA 6 sarà un momento importante per i nuovi attori.

Tenendo conto di ciò, offre un consiglio molto specifico: «Godetevi i vostri 15 minuti di celebrità il più a lungo possibile. Quei 15 minuti potrebbero essere dieci anni, come per noi, ma godetevihttps://www.instant-gaming.com/it/4211-comprare-rockstar-grand-theft-auto-v-premium-online-edition-premium-online-edition-pc-gioco-rockstar/ quei 15 minuti il più a lungo possibile, perché è una cosa rara».

Luke parla anche dell'importanza di appoggiarsi alla fanbase, suggerendo che «devono ricordare che la cosa più importante è che i fan sono il gioco. Non noi, non Rockstar, i fan sono il gioco. Sono loro che lo creano, sono loro che fanno guadagnare miliardi di dollari a Rockstar. Questo sarebbe il mio consiglio più grande: apprezzare i fan. E quando qualcuno ti chiama Lucia o Jason, non devi dire 'no no no, non sono io, è un cartone animato'».

