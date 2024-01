GTA 6 sarà un mix tra il "cupo" GTA 4 e la comicità di GTA 5

Il primo trailer di GTA 6 è stato solo un antipasto di ciò che ci sarà proposto con l'avventura completa di Jason e Lucia.

Il sequel di GTA V (che trovate su Amazon) promette infatti di far fare un salto non indifferente al franchise.

GTA 6 dovrebbe infatti vedere la luce nel 2025 su Xbox Series X/S e PS5, con la versione PC attesa successivamente.

Ora, dopo le prime indiscrezioni sulla durata, si inizia a parlare dei toni che avrà il nuovo capitolo.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, l'interprete di Michael De Santa in GTA 5 ritiene che il tono generale di GTA 6 sarà un mix tra il quarto e il quinto capitolo della serie di Rockstar.

Parlando con IGN US, Ned Luke ha infatti parlato del nuovo GTA: «L'ho già detto in passato: dal punto di vista della recitazione, non solo del protagonista, ma da cima a fondo, penso che il nostro gioco sia stato se non il migliore, uno dei titoli meglio recitati nella storia dei videogiochi».

«C'è una bella dose di commedia. La comicità è fottu*amente difficile. Il dramma non è difficile da fare, almeno per me dal punto di vista della recitazione. La commedia invece è complesse», ha continuato l'attore.

«Penso che questa cosa, dal trailer [di GTA 6], sembra che sarà un po' più pesante della nostra. Sembra che tutta la comicità e la stranezza saranno all'esterno, con tutti quei personaggi secondari. Ha un'atmosfera un po' più pesante, mi sembra una via di mezzo tra noi e GTA 4. Perché il 4 era davvero cupo».

GTA 5 ha certamente i suoi momenti comici, sia che si trattasse di Michael che distruggeva accidentalmente la villa sulla collina sbagliata in un impeto di rabbia, sia che Trevor facesse praticamente di tutto, compresi omicidi e incendi dolosi.

Luke non sta in ogni caso dicendo che GTA 6 sarà del tutto privo di comicità, ma solo che sarà potenzialmente limitata agli avvenimenti al di fuori della trama principale del gioco.

