MGS Collection Vol. 2 sempre più vicino? Ci sono novità

Konami ha da poco rilasciato la sua Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, sebbene a quanto pare è già il momento di guardare alla prossima compilation.

Messo da parte il quinto episodio (che trovate ) la serie è stata infatti destinata a tornare nelle collection di capitoli classici.

Advertisement

Nella recensione del Vol. 1 della nostra Stefania, vi abbiamo spiegato che il prodotto è «una raccolta che strizza l'occhio a chi Metal Gear Solid lo amava già, che difficilmente riuscirà a far scoprire la saga a nuovi appassionati perché non fa nessuno sforzo in quella direzione, parzialmente impreziosita da bonus comunque dimenticabili».

Ora, dopo che di recente potrebbero essere stati svelati i contenuti del Vol. 2 e 3 della Metal Gear Solid Master Collection, ci sono altre novità.

Come riportato anche da PSU, David Hayter - il doppiatore originale di Solid e Naked Snake - ha fatto nuovamente parlare di sé all'idea che ulteriori novità su Metal Gear possano essere all'orizzonte.

Postando su X, (conosciuto anche come Twitter) Hayter ha condiviso una foto di se stesso con Old Snake accompagnata dalla didascalia «ho avuto un incontro piuttosto bello l'altro giorno...».

Ciò ha spinto i fan ad alzare il livello di allerta in termini di un annuncio di qualche genere.

Se il post darà effettivamente i suoi frutti, è probabile che si riferisca all'apparizione di Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots nella tanto vociferata Metal Gear Solid Master Collection Vol. 2.

Del resto, alcune settimane fa lo stesso Hayter ha menzionato che Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 rappresenta "solo l'inizio".

La prospettiva di immergerci in Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots su console current-gen è quindi piuttosto allettante: staremo a vedere.

Sempre per quanto riguarda i classici Metal Gear, vediamo tutti i dettagli sul Volume 1, per rispondere ai dubbi dei nostri lettori su giochi inclusi e uscita.

Ma non solo: Konami ha da poco diffuso l'elenco delle note della patch 1.3.0 di Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, che apporta ben 20 correzioni.