Super Mario Bros. Il Film potrebbe anche vincere un Oscar, davvero

Super Mario Bros. – Il Film, la pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, ha da poco debuttato in tutti i cinema italiani ottenendo un successo fuori scala.

Il film in CGI ispirato alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) mette in scena Mario, Luigi, Peach e Bowser, per un film che sembra aver convinto in larga parte il pubblico.

Nella nostra recensione vi abbiamo raccontato che «Super Mario Bros. – Il film riesce a far dimenticare quanto di brutto fatto con la prima pellicola del 1993, imponendosi come nuovo standard qualitativo per quanto riguarda i film tratti da videogiochi.»

Ora, mentre è già iniziato il fantacasting per il sequel, sembra proprio che il film di Super Mario possa essere nominato agli Oscar, seriamente.

La canzone “Peaches”, cantata da Jack Black – doppiatore originale di Bowser – potrebbe infatti essere candidata agli Oscar, come afferma il settimanale americano Variety.

Le visualizzazioni ottenute dalla sequenza su YouTube, oltre anche alle riproduzioni su iTunes e Spotify, dimostrano che il brano è diventato vitale in tempo record, ottenendo un successo realmente sorprendente.

Poco sotto, trovate il video “Peaches”, cantato in lingua originale dallo stesso Black.

La canzone è incentrata sull’amore che il temibile villain prova verso Peach, l’amata principessa che rapisce di volta in volta, senza successo. Nel brano, Bowser sogna che insieme potranno un giorno dominare il mondo, magari senza l’intromissione di Mario e Luigi.

Non male, dopotutto, visto che in Italia il nuovo film dedicato a Super Mario Bros. ha da poco battuto un nuovo record, anzi, due.

Un successo che ha travolto anche il mercato americano, soprattutto dopo aver avuto conferma che gli italiani amano Super Mario e non lo ritengono affatto offensivo.

Per concludere, avete letto che il nuovo film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il sequel?