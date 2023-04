Super Mario vola verso il miliardo: è il miglior film videoludico di sempre

Super Mario Bros. il Film sta facendo macinare molte monetine a Mario e i suoi, tanto che è ufficialmente il miglior adattamento videoludico di sempre.

Record che aveva in precedenza il secondo film di Sonic, che trovate in home video su Amazon, che deve cedere il posto al suo rivale storico.

Sonic the Hedgehog 2 era stato un successo senza precedenti al cinema, stabilendo all’epoca un nuovo record ufficiale per quanto concerne i film tratti dai videogiochi.

Ma non può nulla contro un film le cui musiche sono diventate ufficialmente un patrimonio storico, e che sta facendo incassare tantissimo ai suoi creatori.

Come riporta Variety, infatti, con i suoi $500 milioni incassati in meno di due settimane Super Mario Bros. il Film è il film videoludico più di successo di sempre.

Il film ha incassato $260,3 milioni a livello nazionale e $248,4 milioni a livello internazionale, ed è il film con il maggiore incasso del 2023.

Super Mario Bros. il Film ha superato Ant-Man and the Wasp: Quantumania, e surclassato i suoi rivali più illustri del mondo videoludico come Warcraft e Detective Pikachu.

Ecco gli incassi dei recenti film tratti da videogiochi:

Super Mario Bros. il Film $508.7m

Detective Pikachu $449.7m

Warcraft $439m

Sonic The Hedgehog 2 – $405.4m

Il traguardo del miliardo di dollari guadagnati è sempre più vicino, visto che in molti mercati non è ancora uscito Super Mario Bros. il Film. Tra questi c’è il Giappone che, per ovvi motivi, potrebbe dare una spinta notevole agli incassi.

Nel nostro Paese aveva già segnato un record solo nelle prime ore, ed era ovvio che il percorso del film con l’idraulico più famoso del mondo sarebbe stato tutto meno che fallimentare.

Emblematico il fatto che una delle canzoni presenti nel gioco, proprio quella di Bowser/Jack Black, potrebbe anche vincere un Oscar. Canzone che qualcuno ha riadattato anche in versione Nintendo 64, ed è ovviamente stupenda.