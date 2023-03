Il film di Super Mario ha una scena post-credits che anticipa il sequel

Super Mario Bros. – Il Film, l’attesa pellicola d’animazione dedicata all’idraulico Nintendo più famoso del mondo, sta per arrivare in tutti i cinema italiani.

Il progetto con Chris Pratt e ispirato alla serie di videogiochi della Grande N (che trovate su Amazon) metterà in scena Mario, Luigi, Peach e Donkey Kong, oltre a tantissimi altri personaggi diventati iconici.

Mentre i fan si divertono a scovare Easter Egg davvero molto curiosi, sembra proprio che si stia già pensando al sequel del film in arrivo nelle sale.

Come riportato anche da The Gamer, infatti, il film dedicato a Super Mario ha una scena dopo i titoli di coda in perfetto stile Marvel Cinematic Universe che anticiperebbe il seguito.

Anche se probabilmente non c’è bisogno di dirvi di stare seduti fino alla fine dei titoli di coda, Chris Pratt ha confermato che ci sarà un’altra scena dopo la fine del film, e che potrebbe far pensare dove potrebbe andare a parare la storia in un potenziale sequel.

«Alla fine del film, c’è una sequenza post-credits che dà un assaggio di quello che potrebbe essere il sequel. E questo mi rende molto, molto eccitato», ha dichiarato Pratt a CBR.

Probabilmente non è una sorpresa per molti di voi che Nintendo e Illumination stiano pianificando un sequel anche se il primo film non è di fatto ancora uscito nelle sale, visto che sia i trailer che il marketing del film hanno generato molto clamore.

Pratt non ha accennato alla direzione che potrebbe prendere il sequel, non volendo rovinare la sorpresa prima ancora dell’uscita del primo film, ma ha ammesso che gli piace l’idea di uno spin-off di Luigi’s Mansion.

Pratt ha sentito le voci di corridoio che si sono intensificate questa settimana, quando Charlie Day – voce di Luigi nel film di Mario – ha ammesso che sarebbe d’accordo con l’idea di uno spin-off nell’universo cinematografico di Nintendo.

Si dice anche che sia in lavorazione, se tutto andrà come previsto, un film standalone su Donkey Kong. Seth Rogen darà la voce allo scimmione nel film e questa settimana ha dichiarato che la voce del personaggio sarà semplicemente la sua.

Restando in tema, proprio Donkey Kong è diverso dal solito nel nuovo trailer di Super Mario Bros – Il Film, ma c’è un motivo e ce lo spiega Shigeru Miyamoto.

Del resto, il film ha un cast di attori non indifferenti come Anya Taylor-Joy che interpreterà Peach, un ruolo che le ha cambiato la vita anche se in piccola parte.

Per concludere, sembra anche che il cast del film di Mario abbia ancora delle carte tutte da giocare, e tra queste ce n’è una perfetta per Wario, o Waluigi.