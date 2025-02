Metroid Prime 4 non sarà l'unico gioco cross-gen di Switch 2

Il 2025 è inevitabilmente l'anno di Nintendo Switch 2 ma, nonostante l'arrivo della nuova console, Nintendo ha voluto rassicurare i fan che stavano attendendo Leggende Pokémon Z-A e Metroid Prime 4 Beyond che sono ancora titoli per Switch.

Come riporta VGC, Nintendo ha confermato che i due titoli usciranno nel corso del 2025 ma che, a prescindere dalla data di uscita della nuova console, saranno pubblicati per Nintendo Switch.

La conferma arriva dal presidente Shuntaro Furukawa durante una recente sessione di domande e risposte con gli investitori, a seguito della conferma della finestra di uscita dei due titoli menzionati.

D'altronde, ora che Nintendo Switch ha superato ufficialmente le 150 milioni di unità vendute in tutto il mondo, sarebbe stato un suicidio non pubblicare Metroid Prime 4 e Leggende Pokémon Z-A su questa piattaforma.

A questo proposito, l’azienda ha anche confermato che continuerà a supportare Switch finché ci sarà una domanda significativa da parte dei giocatori. Con l'arrivo di Switch 2, quindi, le 150 milioni di console di cui sopra non verranno abbandonate.

Leggende Pokémon Z-A è stato annunciato durante il Pokémon Day 2024, ma al momento non sono emersi ulteriori dettagli ufficiali rispetto a quelli svelati nel trailer di presentazione e non sappiamo granché di questo nuovo progetto.

Per quanto riguarda Metroid Prime 4, invece, è già un miracolo che il titolo esista dopo la lunga trafila che c'è stata dal suo annuncio ad oggi. In ogni caso è importante che Nintendo continui a supportare la console attuale, per poi preparare il terrenno per un lancio e dei primi anni di vita di Switch 2 che guiderà l'azienda verso la nuova generazione.

Ora non ci resta che attendere l'arrivo di Nintendo Switch 2. Presto sapremo la data, perché il Direct dedicato ora ha un appuntamento fisso e preciso sul calendario.