Leggende Pokémon Z-A, forse arrivano brutte notizie per Switch 2

Molti fan di Pokémon avevano ipotizzato che il lancio nel 2025 di Leggende Pokémon Z-A servisse a preparare il terreno per Switch 2, con una potenziale uscita cross-gen che potesse migliorarne le prestazioni sulla nuova console.

Tuttavia, sembra che Game Freak e The Pokémon Company non abbiano attualmente piani per supportare le nuove console di casa Nintendo, stando alle ultime indiscrezioni riportate da Jeff Grubb, reporter di Giant Bomb e spesso affidabile insider.

Sappiamo infatti che probabilmente il prossimo 27 febbraio si svolgerà un nuovo Pokémon Presents: l'arrivo del nuovo evento è stato anticipato da un leak che ha coinvolto Pokémon GO, mentre la data corrisponde all'anniversario dell'uscita ufficiale di Pokémon Rosso e Verde in Giappone.

Ma nel corso del suo ultimo podcast (via ComicBook), Jeff Grubb avrebbe confermato che per il prossimo Pokémon Presents non sarebbe previsto alcun tipo di annuncio legato a Switch 2. E ciò include, purtroppo, anche lo stesso Leggende Pokémon Z-A, che resta un gioco esclusivamente pensato per le attuali Switch.

Diversi appassionati speravano che il successore di Leggende Pokémon Arceus (che trovate invece su Amazon) potesse essere ottimizzato su Switch 2: un augurio dovuto alle pessime prestazioni grafiche di Scarlatto e Violetto, che a questo punto si teme possano ripresentarsi sul prossimo capitolo.

C'è da dire che Game Freak in realtà ci ha già abituato a prendersela "con calma" prima di supportare le nuove console: ricordiamo infatti che Pokémon Ultra Sole e Ultra Luna uscirono quando Switch era già disponibile sul mercato.

È stato necessario attendere un ulteriore anno prima di vedere Pokémon Let's Go Pikachu e Eevee, primi giochi ufficiali della serie su Switch, con un altro anno ancora per vedere l'esordio di una nuova generazione con Spada e Scudo.

Se queste indiscrezioni fossero confermate, Leggende Pokémon Z-A sarebbe dunque sì giocabile su Switch 2, ma solo in retrocompatibilità e senza effettivi miglioramenti specifici.

Ovviamente non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso, dato che al momento le uniche informazioni ufficiali disponibili dipendono da un unico trailer rilasciato oltre un anno fa.

In attesa di saperne di più, cogliamo l'occasione per invitarvi a tenere d'occhio le nostre pagine: secondo diverse indiscrezioni, oggi potrebbe essere la giornata giusta per l'annuncio di Switch 2.