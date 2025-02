Metroid Prime 4 a quanto pare non subirà ritardi

Nintendo ha confermato che Metroid Prime 4: Beyond e Leggende Pokémon: Z-A usciranno nel 2025 come previsto, senza subire ritardi.

Nonostante l’assenza di date precise, la compagnia ha rassicurato i fan con il suo ultimo report finanziario, confermando che entrambi i titoli arriveranno sul mercato nel corso dell’anno, come riportato anche da DualShockers.

L’attesa per questi due giochi è stata lunga, in particolare per Metroid Prime 4 (il remaster del primo lo trovate su Amazon), annunciato nel 2017 e finito in un limbo produttivo dopo il riavvio dello sviluppo nel 2019.

Il primo vero trailer è arrivato solo nel 2024, lasciando molti giocatori con il timore di ulteriori slittamenti, che a quanto pare non ci saranno.

Anche Leggende Pokémon: Z-A, annunciato durante il Pokémon Day del 2024, è stato avvolto nel silenzio da allora, aumentando il timore di un possibile rinvio.

Ora la vera domanda è un’altra: questi giochi arriveranno con una versione ottimizzata per Nintendo Switch 2 o saranno semplici titoli retrocompatibili sulla nuova console?

La strategia di Nintendo sembra puntare su entrambi i fronti: supportare l’hardware attuale e, al tempo stesso, sfruttare questi titoli come possibili giochi di lancio per la nuova generazione.

Metroid Prime 4: Beyond è infatti il perfetto esempio di un progetto che ha attraversato l’inferno produttivo, e quando si parla di dieci anni di sviluppo, la preoccupazione è più che lecita.

Nintendo promette, rassicura, ma l’unica cosa che conta è ciò che arriverà realmente nelle mani dei giocatori.

Perché, alla fine, un titolo può essere annunciato nel 2017 o nel 2007, ma se delude al day one, il passato non conta più nulla (anche se sono certo che non sarà questo il caso).

Restando in tema, di recente Amazon ha annullato i preordini del "primo" Metroid Prime 4, ma la motivazione è assolutamente coerente.