Metroid Prime 4: Beyond, il trailer girava su Switch 2? Arriva una risposta

Metroid Prime 4: Beyond uscirà nel corso del 2025, come confermato nel corso del Direct di Nintendo del 18 giugno scorso.

Dopo il remaster del primo capitolo, che trovate anche su Amazon a prezzo davvero basso (e in versione fisica), la serie tornerà infatti con il quarto episodio ufficiale del franchise.

Tra tutte le novità dal Nintendo Direct, dedicato ai giochi in arrivo su Nintendo Switch nella seconda metà del 2024 e oltre, il ritorno di Samus è stato sicuramente tra i più graditi.

Dopo averlo quindi annunciato per la prima volta più di sette anni fa, Nintendo ha deciso di mostrare il gioco in azione in un primo video di gameplay.

Ora, come riportato anche da Wccfech, visto che in parecchi si sono chiesti se il video mostrato ieri di Metroid Prime 4: Beyond fosse o no quello di un gioco per Switch 2, qualcuno ha deciso di mettere le cose in chiaro.

In seguito alla pubblicazione del primo trailer vero e proprio del gioco, Nintendo World Report ha dato un'occhiata alla risoluzione e al frame rate del gioco, rivelando che tutte le sequenze di gioco in esso presenti giravano a una risoluzione di 720p, confermando di fatto che sono state catturate sull'attuale Switch e non sul successore che verrà lanciato il prossimo anno.

Sebbene la risoluzione sia bassa per gli standard odierni, il frame rate di Metroid Prime 4: Beyond sembra già ottimo, dato che le sequenze mostrate nel trailer hanno tutte girato a 60 fotogrammi al secondo, ad eccezione della sequenza in cui Samus si trasforma nella sua forma sferica, che ha portato a un brevissimo cal.

Dato che mancano ancora mesi all'uscita del gioco, le cose potrebbero cambiare nella versione finale, quindi non c'è alcuna garanzia che il gioco raggiunga effettivamente la risoluzione di 720p in modalità docked.

Oltre alla risoluzione e al framerate, Nintendo World Report ha dato un'occhiata alle altre caratteristiche visive di Metroid Prime 4: Beyond, tra cui il sistema di illuminazione preconfezionato che riesce ad avere un ottimo aspetto nella maggior parte delle situazioni.

Le sequenze di gioco mostrate nel trailer, tuttavia, non sono sufficienti per capire se il gioco sarà dotato di una sorta di occlusione ambientale in tempo reale, poiché ci sono diversi elementi che forniscono informazioni contraddittorie.

Ricordiamo che l'ultimo capitolo della serie Metroid Prime è stato un remaster dell'originale, uscito per Nintendo Switch nel 2023 (lo abbiamo recensito qui).