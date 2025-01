Amazon annulla i preordini del "primo" Metroid Prime 4

Se nel lontano 2017 avete preordinato Metroid Prime 4 su Amazon, potrebbe essere arrivato il momento di controllare lo stato del vostro ordine.

Diversi utenti hanno infatti iniziato a ricevere email da parte del colosso dell’e-commerce che confermano la cancellazione di questi ordini storici a causa di una presunta “mancanza di disponibilità”.

Cosa dice Amazon nello specifico? Un esempio di queste comunicazioni, condiviso su Reddit (via NL) da un utente che aveva prenotato il gioco originale sin dal suo annuncio, riporta quanto segue:

«A causa della mancanza di disponibilità, non saremo in grado di ottenere l’articolo richiesto dal tuo ordine. Abbiamo quindi annullato l’ordine e ci scusiamo per l’inconveniente. Eventuali addebiti verranno rimborsati entro 1-2 giorni lavorativi. Se sei ancora interessato all’acquisto di questo articolo, potrebbe essere disponibile presso altri rivenditori.»

In sintesi: il preordine è stato cancellato e il rimborso è in arrivo, ma se volete ancora mettere le mani su Metroid Prime 4, dovrete aspettare che il gioco sia nuovamente disponibile per l’acquisto.

Se temete che questa vicenda possa avere implicazioni sullo stato del gioco, potete tirare un sospiro di sollievo.

Il problema sembra riguardare esclusivamente la gestione degli ordini da parte di Amazon e non lo sviluppo di Metroid Prime 4 (il primo lo trovate su Amazon, tra le altre cose), visto che la cancellazione è relativa alla prima versione del gioco.

Durante il Nintendo Direct dello scorso giugno, è stato confermato che il gioco ha subito un rebranding e ora si chiama Metroid Prime 4: Beyond.

Inoltre, è stata ufficializzata la finestra di lancio: il 2025. Un segnale chiaro che Nintendo ha intenzione di mantenere la rotta, nonostante il percorso turbolento che ha caratterizzato lo sviluppo del gioco negli ultimi anni.

Gli ordini cancellati sono quelli effettuati nel 2017. Da allora, Metroid Prime 4 ha vissuto una vera e propria odissea: annunciato con clamore, è poi scomparso dai radar per anni, salvo riemergere nel 2019 quando Nintendo ha annunciato che lo sviluppo sarebbe ripartito da zero con Retro Studios al timone.

Il rebranding come Beyond è stato il primo vero segnale che qualcosa si stava finalmente muovendo nella direzione giusta.

Ma forse il vero problema non è nemmeno questo. È l’attesa, quella lunga attesa che ha reso Metroid Prime 4 qualcosa di simile a una chimera, un mito moderno che rischia di non essere mai all’altezza delle aspettative.

Nel 2025 potremo finalmente scoprire se ne sarà valsa la pena, forse proprio su Switch 2.