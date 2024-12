Switch 2, presunto reveal a gennaio (e Metroid Prime 4 al lancio)

Le voci sulla tanto attesa Nintendo Switch 2 continuano a intensificarsi, con nuovi leak che suggeriscono una possibile rivelazione l’8 gennaio 2025.

L'hype per il successore di Switch (che trovate su Amazon in sconto) inizia dopotutto a farsi davvero elevato.

Senza contare che pare proprio che la lineup di lancio della console sarà davvero molto interessante.

Ora, come riportato anche da Gamereactor, sembra che oltre alla presunta data data di reveal pare sempre più probabile che Metroid Prime 4: Beyond possa essere il titolo di punta per il lancio della console.

Secondo fonti vicine all’ambiente Nintendo, l’azienda starebbe accelerando i tempi per svelare la nuova generazione di Switch.

L’ultimo indizio arriva da un insider cinese noto per la sua affidabilità, avendo previsto con precisione i dettagli del Nintendo Direct di giugno 2024.

Attraverso una serie di messaggi criptici, l’insider ha lasciato intendere che il giorno X sarà proprio l’8 gennaio.

Nonostante l’assenza di conferme ufficiali, questa fuga di notizie sta guadagnando credibilità, superando altre indiscrezioni emerse negli ultimi mesi.

Sul fronte dei giochi, tutti gli occhi sono puntati su Metroid Prime 4, progetto che è vivo e vegeto.

La possibilità che il titolo accompagni il debutto di Switch 2 è stata ulteriormente avvalorata dall’esperto Samus Hunter, che ha recentemente dichiarato su X che aspetterà l’uscita della nuova console per giocare l’atteso capitolo.

Sebbene si parli anche di altri giochi in fase di sviluppo, Metroid Prime 4 sembra essere il candidato principale per trainare il lancio della nuova piattaforma.

Cosa aspettarsi da questa nuova generazione di console Nintendo? Per ora, ci si può solo affidare all’hype crescente e alle speculazioni, ma una cosa è certa: il 2025 potrebbe essere un anno epocale per i fan di Mario e non solo (visto che ormai mancano sicuramente meno di 100 giorni a quando la vedremo finalmente in movimento).