Metro 2033 Redux è disponibile gratis su Xbox, ma avete poco tempo

Da questo momento gli utenti Xbox potranno aggiungere alle loro raccolte digitali un imperdibile gioco gratis post-apocalittico, senza dover spendere neanche un solo centesimo.

4A Games e Deep Silver vi permetteranno infatti di riscattare totalmente gratis Metro 2033 Redux, l'edizione rimasterizzata dell'action post-apocalittico adattato dal romanzo omonimo di Dmitry Glukhovsky.

Ricorderete che il titolo avrebbe dovuto tecnicamente essere offerto gratuitamente già durante lo scorso mese, in occasione dell'anniversario della saga: un'operazione portata avanti con successo su PC, ma che purtroppo su Xbox ha avuto degli intoppi di tipo tecnico, venendo distribuito solo come prova temporanea e non come gioco gratis permanente.

Gli sviluppatori avevano promesso di risolvere il problema e oggi, a distanza di oltre 30 giorni, possiamo confermare che Metro 2033 Redux è davvero disponibile gratis sulle console di casa Microsoft, senza che sia necessario alcun tipo di acquisto o abbonamento aggiuntivo come Game Pass Ultimate (che trovate comunque su Amazon).

Per poter approfittare di questa occasione, non dovete fare altro che dirigervi alla seguente pagina ufficiale, effettuare il login con il vostro account Xbox e fare clic sul pulsante "Ottieni", per poi fare clic su "Scarica".

Una volta completati questi semplici passaggi, Metro 2033 Redux resterà vostro per sempre e potrete scaricarlo gratuitamente in qualunque momento.

Devo tuttavia segnalarvi che questa promozione non resterà valida per sempre: avete tempo fino al 27 maggio 2025 per aggiungerlo alle vostre collezioni. Di conseguenza, il mio consiglio resta sempre quello di procedere il prima possibile, così da non rischiare di dimenticarvene.

Fatta questa importante precisazione, non posso fare altro che augurarvi buon divertimento con il vostro nuovo gioco gratis su Xbox!

Se siete invece iscritti a Xbox Game Pass, vi ricordo che il mese di maggio 2025 non ha ancora finito di sparare le sue ultime cartucce: dalla prossima settimana sarà disponibile anche Metaphor ReFantazio, uno dei migliori giochi dello scorso anno.